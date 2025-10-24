«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Πρεμιέρα 5 Νοεμβρίου στις 22:30 και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα που άγγιξε το συναίσθημα και προκάλεσε συζητήσεις επιστρέφει, με τους ήρωες πιο αποφασισμένους και αδίστακτους από ποτέ.

Το παιχνίδι ανατρέπεται και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Γιατί η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Λίγο πριν τη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, ας ξαναζήσουμε μέσα από τη διήγηση των πρωταγωνιστών τις στιγμές που μας καθήλωσαν και ας θυμηθούμε τα βλέμματα που πρόδωσαν συναισθήματα, τα λόγια που πόνεσαν και τις αλήθειες που δεν μπόρεσαν να κρυφτούν.

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

