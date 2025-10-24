Ο Άρης προσπάθησε να διασκεδάσει την αμηχανία που αισθάνθηκε.

Άφθονο γέλιο χάρισε ένα ακόμη επεισόδιο του First Dates στο Star, το βράδυ της Πέμπτης, με ένα από τα ζευγάρια να κλέβει την παράσταση και να γίνεται θέμα συζήτησης στα social media.

Πρωταγωνιστές του ραντεβού ήταν ο Άρης και η Χλόη. Ο 27χρονος Άρης, αγρότης στο επάγγελμα και λάτρης του κρέατος, γνώρισε τη Χλόη, η οποία είναι vegan – γεγονός που αρχικά την απογοήτευσε όταν έμαθε ποιος θα είναι ο παρτενέρ της.

Παρά τη φαινομενική τους αντίθεση, ο Άρης προσπάθησε να διασκεδάσει την αμηχανία, αστειευόμενος πως, αν τελικά κατέληγαν ζευγάρι, η διαφορετική τους διατροφή δε θα αποτελούσε πρόβλημα — «θα έμενε περισσότερο κρέας για μένα», είπε χαριτολογώντας.

Ωστόσο, οι περισσότεροι τηλεθεατές και χρήστες του X (πρώην Twitter) δεν στάθηκαν τόσο στη διατροφική τους διαφορά, όσο στην εμφάνιση της Χλόης. Το γεγονός ότι εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με αξύριστες μασχάλες σχολιάστηκε έντονα, ενώ ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν πως η στάση της στο τέλος του ραντεβού –καθώς δεν έκανε κίνηση να πληρώσει– ερχόταν, κατά τη γνώμη τους, σε αντίθεση με τις φεμινιστικές της απόψεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpsvefd2ohl?integrationId=40599y14juihe6ly}