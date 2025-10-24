Όσα είπε για την καθημερινότητα με τον γιό της αλλά και με τον σύντροφό της.

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία έκανε η Ελένη Φουρέιρα, με αφορμή το πάρτι που διοργανώθηκε χθες, 23 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας για την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ. Η τραγουδίστρια επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία και το βράδυ της Πέμπτης γιόρτασε με ένα λαμπερό listening party την κυκλοφορία του.

Λίγο πριν ξεκινήσει η βραδιά, η Φουρέιρα μίλησε στους δημοσιογράφους για τον γιο της, την καθημερινότητά της ως μητέρα, αλλά και για την απουσία του αγαπημένου της, Αλμπέρτο Μποτία, από το event.

«Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όλους όσοι με αγαπούν και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια – στην οικογένειά μου και φυσικά στον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με το παιδί μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά», δήλωσε αρχικά η καλλιτέχνις.

Αναφερόμενη στον ρόλο της ως μητέρα, πρόσθεσε:

«Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί μου, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να μείνουν σπίτι και να είναι αποκλειστικά μαμάδες. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και αξίζουν πραγματικά τον θαυμασμό μας».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον σύντροφό της και τον μικρό τους γιο:

«Ο σύζυγός μου δεν είναι εδώ σήμερα, είναι σπίτι με το παιδί. Ο γιος μας έχει αρχίσει να μιλάει – τα λέει όλα και με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτή η φάση θα περάσει, και νιώθω μια γλυκιά χαρμολύπη. Το πιο όμορφο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά σ’ αγαπώ, μαμά. Η πρώτη του λέξη ήταν μπαμπάς και μετά από καιρό είπε και μαμά».

