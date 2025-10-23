Η Συγκινητική αποκάλυψη του Μίλτου Πασχαλίδη για τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, βρέθηκε καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη σχετικά με τη ζωή του, την οικογένειά του και την πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Μεταξύ των όσων ανέφερε, μίλησε και για τον Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012, ωστόσο ο ερμηνευτής είχε συνεργαστεί μαζί του νωρίτερα. Αποκάλυψε έτσι ένα άγνωστο συμβάν όπου ο εμβληματικός ερμηνευτής είχε φύγει από το νοσοκομείο και ανέβηκε στη σκηνή με ορούς κάτω από το σακάκι.

Η αποκάλυψη του Μίλτου Πασχαλίδη για τον Δημήτρη Μητροπάνο

Όπως εξήγησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, εκείνη την περίοδο, είχε διοργανώσει μία συναυλία για τα δέκα χρόνια πορείας του στη μουσική σκηνή της χώρα, όπου και είχε ζητήσει από σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου να δώσου τον παρών. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήταν ένας από αυτούς, ωστόσο την προηγούμενη ημέρα είχε εισαχθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο, αναβάλλοντας τη δική του εμφάνιση. Όπως εξηγεί ωστόσο ο καλλιτέχνης, η νοσηλεία του δεν τον εμπόδισε από το να εμφανιστεί στη σκηνή:

«Ο Μήτσος ήταν ο ορισμός του κατεβαίνω από τη σκηνή, φεύγω από το μαγαζί και όλα είναι εκεί. Δεν έπαιρνε τίποτα μαζί του. Είχε τη λατρεία του κόσμου, τον βλέπανε και τρελαινόντουσαν και… τίποτα. Έβαζε το σορτς και τις παντόφλες, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Ήταν απίστευτος», δήλωσε αρχικά.

Σε αυτό το σημείο, εξομολογήθηκε πως αν και άρρωστος, εμφανίστηκε στη δική του συναυλία: «Ο Δημήτρης την προηγούμενη ημέρα ακύρωσε μία συναυλία sold out που είχε στον ίδιο χώρο, πήρα τηλέφωνο να δω και ήταν στο νοσοκομείο».

«Και ήρθε ο μπαγάσας… Τραγούδησε με ένα σακάκι, 1η Σεπτεμβρίου, ντάλα ζέστη… λέω «θα σκάσει ο Χριστιανός». Και την άλλη μέρα έμαθα ότι είχε ορούς μέσα από το σακάκι και έφυγε από το νοσοκομείο και του έλεγαν η γυναίκα του και οι φίλοι του «πού πας;» και έλεγε «του το ‘χω τάξει, θα πάω». Για να κρατήσει το λόγο του» δήλωσε χαρακτηριστικά θυμούμενος να όσα έζησε στο πλευρό του Δημήτρη Μητροπάνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddosapjejmdl?integrationId=40599y14juihe6ly}