Δηλώσεις παραχώρησε η Δανάη Παππά, στον φακό των τηλεοπτικών εκπομπών, ενώ κλίθηκε να απαντήσει με ειλικρίνεια σχετικά με το πώς και αν την επηρεάζουν οι κριτικές, είτε αυτές είναι καλές- είτε όχι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Alpha «Happy Day», η γνωστή ηθοποιός, αναρωτήθηκε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο «επίκεντρο».

Όσα ανέφερε η Δανάη Παππά

Αρχικά λοιπόν, ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα σχόλια: «Προσπαθώ να μη με επηρεάζουν, ούτε τα αρνητικά, ούτε τα θετικά σχόλια. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος που τα γράφει αυτά τα σχόλια», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Πολλές φορές, το βλέπω και από τον εαυτό μου. Όταν είμαι ξινή μπορεί να μιλήσω απότομα σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, κάτι μου συμβαίνει εμένα, δεν μου έχει φταίξει ο άλλος. Οπότε προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στον οποιοδήποτε έχει κάνει αντίστοιχο αρνητικό σχόλιο, το αφήνω λίγο στο πλάι, ας μην δώσεις πάρα πολύ βάση, ούτε στα θετικά – ούτε στ’ αρνητικά».

Και εξήγησε: «Γιατί και στα θετικά δεν ξέρεις από που προέρχονται, αν είναι πράγματι κολακευτικό ή η πραγματική του άποψη».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η σύντομη συνέντευξη της Δανάης Παππά, κλίθηκε να απαντήσει αναφορικά με το γεγονός πως το πρόσωπο και το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο: «Μου φαίνεται αστείο από τη μία- που είμαι συνεχώς στο επίκεντρο του σχολιασμού, από την άλλη συμβαίνει όντως, δεν μπορώ να μην το λάβω υπόψη».