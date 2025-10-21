Η Σμαράγδα Αλεξανδρή μιλάει στο «Στούντιο 4» για τις σπουδές της και την πτυχιακής της με θέμα τον Παντελή Παντελίδη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Σμαράγδα Αλεξανδρή στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», όπου και μίλησε τόσο για τις σπουδές της και την πτυχιακή της με θέμα το «φαινόμενο» Παντελής Παντελίδης, όσο και για την σελίδα «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ».

Να σημειωθεί πως η Σμαράγδα Αλεξανδρή, έχει γίνει ευρέως γνωστή μέσω των βίντεο που δημοσιεύει στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο- κυρίως- γύρω από την γεωγραφία και τον πλανήτη.

Όσα ανέφερε η Σμαράγδα Αλεξανδρή στο «Στούντιο 4»

Σύμφωνα λοιπόν, με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η Σμαράγδα Αλεξανδρή εξήγησε το περιεχόμενο που αναρτά στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για την σελίδα «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ». Ανέφερε αρχικά: «Στο Tik Tok, που είναι δικό μου κανάλι, με το όνομά μου, δηλαδή όχι με κάποιο άλλο brand. Το λέω γιατί ξεκίνησα χωρίς πρόσωπο, μέσα από τη σελίδα «η γεωγραφία είναι πολύ κουλ». Από μια ηλικία και μετά κατάλαβα ότι δεν είχα καμία ιδέα για τον κόσμο…» σημείωσε μεταξύ άλλων μιλώντας για την δημιουργία της σελίδας.

«Για να καταλάβεις οτιδήποτε για τον κόσμο, πρέπει να ξέρεις γεωγραφία…», συμπλήρωσε η Σπαράγδα Αλεξανδρή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddo2q67ftj0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια έχει κάνει σπουδές στο Λονδίνο σχετικά με το marketing στη μουσική βιομηχανία και έχει δημιουργήσει τη δική της μουσική και προσωπικούς δίσκους. Η πτυχιακή της εργασία μάλιστα είχε θέμα τον Παντελή Παντελίδη.

Η ίδια εξήγησε το λόγο για τον οποίο επέλεξε τον ερμηνευτή να είναι το κύριο θέμα της εργασίας της: «Μιλάμε για ένα «φαινόμενο». Αυτό που ήθελαν να δουν οι καθηγητές με την πτυχιακή, είναι ότι έχουμε καταλάβει την μηχανική πίσω από social media, επιτυχία, ταλέντο και πώς όλα αυτά έρχονται μαζί και το κοινωνικό κομμάτι…», σημείωσε αρχικά και έσπευσε να εξηγήσει:

«Είχαμε συνηθίσει στο πολύ «φτιαγμένο» και έσκασε ένας τύπος της διπλανής πόρτας με την κιθάρα με αυτή την οικεία φάτσα και για μένα, είχε πολύ ενδιαφέρον να το αναλύσω. Το γεγονός, ότι πριν καν ηχογραφήσει το πρώτο άλμπουμ, είχε εκατομμύρια προβολές… ήταν απίστευτο…».

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση, η Σμαράγδα Αλεξανδρή, μίλησε για τον Παντελή Παντελίδη και την επιτυχία του, ενώ εξήγησε πως βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ανάγκη στο γεγονός πως ο ίδιος δεν έκανε κάτι εσκεμμένα αλλά προσπαθούσε να εκφράσει τα συναισθήματά του : «Οι άνθρωποι είχαν δημιουργήσει από μόνοι τους μια ιστορία. Ο ίδιος είχε ανεβάσει πρόχειρα τα τραγούδια για να εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα… Μελετώντας την ιστορία του κατάλαβα ότι μέσα από την ατυχία του – πλέον- ήταν αδιανόητα τυχερός στο πώς ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος… Λόγω του μη επιτηδευμένου είχε έχε ένα επιπλέον στοιχειό στο marketing», σημείωσε μεταξύ άλλων η Σμαράγδα Αλεξανδρή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddo33c149ppt?integrationId=40599y14juihe6ly}