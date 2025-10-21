Η Εύη σήμερα δεν είχε την τύχη με το μέρος της στο Deal.

Δεν είχε καλή έκβαση το σημερινό Deal για την Εύη που κλίθηκε να αφαιρέσει από τον πίνακα τα μικρότερα ποσά και να φύγει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσφορά από τον τραπεζίτη.

Σύμφωνα με την έκβαση του αποψινού επεισοδίου, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η Εύη, απέρριψε τις προσφορές του τραπεζίτη πηγαίνοντας μέχρι τέλους, όμως η τύχη της γύρισε την πλάτη.

Κακή έκβαση είχε σήμερα το Deal

Η Εύη αν και χαμογελαστή, δεν έκρυψε την αμηχανία της, όταν στον πίνακα των ποσών είχε κρατήσει ενεργά τα 50 και 100 ευρώ, ενώ ακολουθούσαν οι 7.500, τα 2.000 και τα 1.000 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο η Εύη δέχτηκε μια προσφορά από τον τραπεζίτη στα 1.400 ευρώ, ποσό το οποίο αρνήθηκε χτυπώντας τρεις φορές το χέρι στο κουτί της με τον αριθμό «19». Αμέσως μετά ωστόσο η επιλογή της έβγαλε εκτός τις 7.500 και τις 2.000 ευρώ.

Ο τραπεζίτη, επανήλθε για να δώσει την προσφορά των 250 ευρώ. Η Εύη όμως επέλεξε να πάει μέχρι το τέλος.

Με την έκβαση του παιχνιδιού, αποδείχθηκε πως το κουτί της- που το κράτησε μέχρι τέλους, είχε τον ποσό των 50 ευρώ, ενώ το «23 Ε» που επέλεξε στην πορεία την της άφησε το περιθώριο να αυξήσει το ποσό.

