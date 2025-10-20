Η Ναταλία Γερμανού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη!

Για την πορεία της στο χώρο της τηλεόρασης, το ανταγωνισμό και τον τίτλο της «Καλύτερης παρουσιάστριας», μίλησε η Ναταλία Γερμανού, η οποία για 8η σεζόν, συνεχίζει να δίνει το τηλεοπτικό παρών με την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται» και τους συνεργάτες της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», λοιπόν, η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης, ενώ την δημοσιογράφο της εκπομπής, την υποδέχτηκε στο πλατό από όπου προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα το «Καλύτερα Δε γίνεται».

Όσα ανέφερε η Ναταλία Γερμανού

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ναταλία Γερμανού, μίλησε για την πορεία της στο χώρο της τηλεόρασης.

«Η ευγνωμοσύνη είναι η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Λες καλύτερα δε γίνεται, αλλά κάθε χρόνο αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να καλυτερέψει. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να μην βαραίνουμε την ψυχολογία των τηλεθεατών», ανέφερε σχετικά με την αγάπη που λαμβάνει η ίδια και οι συνεργάτες της από τον κόσμο.

Όσον αφορά το γεγονός ότι από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως η «καλύτερη παρουσιάστρια» της Ελληνικής τηλεόρασης, η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια: «Δεν πιστεύω στο πολίτευμα της βασιλείας, οπότε και δεν πιστεύω σε αυτούς τους τίτλους. Δέχομαι τον τίτλο της «καλής παρουσιάστριας», όταν προέρχεται από συναδέλφους, που εκτιμώ, το απολαμβάνω ως κομπλιμέντο, και από τον κόσμο. Έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου στην τηλεόραση. Δηλαδή όταν βλέπω παλαιότερες εκπομπές μου, τα πρώτα «Mega Star» ήμουν λίγο σαν αγγουράκι, δεν μου άρεσα τότε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η τηλεόραση, έχει υποστεί αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και ο ανταγωνισμός, έχει αυξηθεί: «Τα πάντα έχουν αλλάξει στην τηλεόραση. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό που για εμάς είναι ζόρικο, για τον τηλεθεατή είναι καλό. Έχει επιλογές»,δήλωσε αρχικά και εξέφρασε τη γνώμη της αναφορικά με τις φιλίες και τον ανταγωνισμό: «Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη και όταν υπάρχει αληθινή φιλία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddn0007jcr4x?integrationId=40599y14juihe6ly}