Όσα δήλωσε η Μαριάννα Τουμασάτου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η αγαπημένη ηθοποιός, Μαριάννα Τουμασάτου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», μίλησε στον φακό της εκπομπής «Happy Day», όπου και παραχώρησε ορισμένες, ιδιαίτερες δηλώσεις στην δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στις δυσκολίες ορισμένων γυρισμάτων- αλλά και στις αμοιβές που δίνονται πλέον στους ηθοποιούς.

Η Μαριάννα Τουμασάτου στον φακό της εκπομπής «Happy Day»

Όπως εξήγησε η ίδια, παλαιότερα, υπήρχε η πρόβλεψη για βαρέα και ανθυγιεινά για το επάγγελμα των ηθοποιών, καθώς υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις, που ο κόσμος δεν μπορεί –εύκολα- να τις φανταστεί.

«Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς Κελσίου. Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί η δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο κόσμος, αλλά τα γνώριζαν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι τώρα αποφάσισαν ότι ούτε το πτυχίο μας είναι άξιο… Τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές», σημείωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός σχολιάζοντας τις δυσκολίες που επικρατούν.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως ανά χρονικά διαστήματα οι δυνάμεις της, την έχουν εγκαταλείψει: «Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα και 5 φορές υπερκόπωση. Στην πρώτη ήμουν 25 χρονών. Από τότε η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5».

