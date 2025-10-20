Με κέφι και χαμόγελα ξεκίνησε και έληξε το σημερινό επεισόδιο του Deal!

Ο Γιάννης σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ήταν ο τυχερός παίχτης του Deal, ο οποίος έκανε την ανατροπή και κέρδισε 19.000 ευρώ, από την προσφορά του τραπεζίτη.

Σοφή ήταν η επιλογή του να χτυπήσει δύο φορές το χέρι στο κουτί και να λήξει το παιχνίδι παίρνοντας το μεγάλο ποσό της προσφοράς, καθώς η αμέσως επόμενη επιλογή του έβγαλε εκτός τις 40.000 ευρώ, και το δικό του κουτί με τον αριθμό «15», περιείχε τις 4.000 ευρώ.

Ο Γιάννης έφυγε από το Deal κρατώντας 19.000 ευρώ

Για να φτάσει ωστόσο στο σημείο να πανηγυρίσει, ο Γιάννης πέρασε από «σαράντα κύματα», καθώς από πολύ νωρίς έβγαλε εκτός το μεγαλύτερο ποσό του πίνακα. Ο ίδιος, βρισκόταν σε δίλημμα. Ποιο κουτί θα ήταν αυτό που θα έβγαζε το μικρότερο ποσό;

Η απόφασή του να επιλέξει τον Γιώργο και το νούμερο «14», δεν ήταν η σωστή καθώς έκπληκτοι αντίκρισαν από την αρχή του πρώτου γύρου τις 70.000 ευρώ.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού ωστόσο τον δικαίωσε, ο Γιάννης σκέφτηκε έξυπνα και έδωσε τη λήξη την πιο σωστή στιγμή, φεύγοντας με 19.000 ευρώ.

Παρόλ’ αυτά, από την αρχή της εκπομπής, τόσο οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι, όσο και ο Γιώργος Θαναηλάκης, φάνηκαν να είχαν αυξημένο κέφι και όρεξη να διασκεδάσουν και να γελάσουν, με τον παρουσιαστή δε, να δέχεται ένα ιδιαίτερο δώρο από έναν παίχτη.

«MPAM FC», έγραφε το κασκόλ του Λουδοφίκου, το οποίο δώρισε στον Γιώργο Θαναηλάκη αφήνοντάς τον έκπληκτο: «Στον top 3 σχολιαστή της Ελλάδας – όλων των εποχών…» του είπε χαρακτηριστικά δίνοντάς του το κασκόλ.

