Ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο της σειράς «Σέρρες», στο οποίο αποκαλύφθηκε πως η «θεία Σταματίνα» είναι intersex.

Η σκηνή έγινε viral στα social media, με τους τηλεθεατές να επαινούν τη σειρά και τον Γιώργο Καπουτζίδη που θίγει ένα θέμα που παραμένει ταμπού.

«Αυτό το επεισόδιο με το μυστικό της Σταματίνας είναι το μόνο επεισόδιο το οποίο, αντί να πάει πρώτα στον Σταμάτη Πατρώνη, τον σκηνοθέτη, πήγε πρώτα στη Γιούλη (Τσαγκαράκη). Ήθελα η Γιούλη να το διαβάσει πρώτα, να το δει, να μου πει ότι της αρέσει και μετά ζητήσαμε τη γνώμη και τη συμβουλή της κοινότητας Intersex Greece», περιέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ήθελα να είμαι σίγουρος πως ό,τι έχει γραφτεί είναι σωστό και δεν έχει γραφτεί κάτι λάθος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστά όλα όσα υπάρχουν εκεί και είναι αληθή», συμπλήρωσε ο σεναριογράφος και ηθοποιός, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους ανθρώπους που συμβουλεύτηκε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Θα είναι από τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θέλησα και τα έγραψα», κατέληξε στο βίντεο ο Γιώργος Καπουτζίδης.

{https://www.tiktok.com/@ant1tv/video/7562617768051363094}