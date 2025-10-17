Η 31η πρώτη πρεμιέρα «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη είναι γεγονός!

Κάθε πρεμιέρα για την Αγγελική Νικολούλη, έχει λευκό χρώμα, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα και η ίδια. Σκοπός της; Η αλήθεια και η δικαιοσύνη.

Με γνώμονα την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την αλήθεια, το «Φως στο Τούνελ», επέστρεψε για 31η χρονιά για να ρίξει φως σε σκοτεινές υποθέσεις και να παρουσιάσει μια έρευνα που θα φέρει την αλήθεια.

«Φως στο Τούνελ» - Στα λευκά η Αγγελική Νικολούλη

Όπως συνηθίζει λοιπόν, η Αγγελική Νικολούλη, μπήκε στο πλατό ντυμένη στα λευκά και ευχαρίστησε θερμά τόσο τα πρόσωπα που στέκονται στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια- όσο και τους τηλεθεατές που φαίνεται να τη στηρίζουν απεριόριστα.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα λοιπόν, η σπουδαία δημοσιογράφος και ερευνήτρια μίλησε από την ψυχή της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Αυτή τη νύχτα, αυτή τη νύχτα, ανάβουμε τα φώτα της 31ης τηλεοπτικής χρονιάς και αυτό κυριολεκτικά το οφείλουμε σε εσάς. Τόσα χρόνια, μας βοηθάτε στις έρευνες, μας στηρίζετε. Το λιγότερο που μπορούμε να σας στείλουμε, είναι την αγάπη μας και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» . Ευχαριστώ θέλω να πω και σε φίλους και σε συνεργάτες, εδώ στο Mega, στην παραγωγή για τις ευχές και τα όμορφα λουλούδια που μας έφεραν», σημείωσε αρχικά ενώ χωρίς να χάνει χρόνο από το έργο της, έδωσε τα πρώτα στοιχεία για την σημερινή, πρώτη υπόθεση της χρονιάς:

«Αυτή την πρώτη νύχτα της εκπομπής, της νέας σεζόν, θα έλεγα ότι βουτάμε κυριολεκτικά στα βαθιά. Και το λέω αυτό γιατί θα ερευνήσουμε μια δύσκολη και ιδιαίτερη υπόθεση που διαδραματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας…»!

