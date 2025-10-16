Η κατάσταση της υγείας της Μπριζίτ Μπαρντό, προκαλεί ανησυχία!

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean, με την κατάσταση της υγείας της να προκαλεί ανησυχία τόσο στον οικογενειακό της κύκλο- όσο και στους θαυμαστές της.

Όπως αναγράφει και το σχετικό δημοσίευμα της «Nice Matin», ο θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να μεταφερθεί από την κατοικία της και να νοσηλευτεί. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές πληροφορίες, η εμβληματική ηθοποιός και κυρία της 7ης τέχνης φαίνεται να επεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση καθώς αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια.

Αν και η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, λέγεται πως αναμένεται να πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, στα 91 χρόνια πλέον, θεωρείται ένας αληθινός θρύλος για τον κινηματογράφο, σύμβολο της εποχής της, ενώ έχει στο ενεργητικό της, περίπου 45 συμμετοχές σε ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια.

Να σημειωθεί πως η ίδια, εδώ και χρόνια έχει αφοσιωθεί στο ίδρυμά της που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα κυκλοφόρησε το βιβλίο «BBcedaire» που θυμίζει ημερολόγιο γραμμένο μεταξύ του 2020 και 2025, όπως αναφέρει και το σχετικό δημοσίευμα της «Nice Matin».