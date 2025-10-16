Οι δηλώσεις συμμετοχής για το MasterChef 2026 μόλις ξεκίνησαν!

Ο 10ος και επετειακός κύκλος για τον μαγειρικό διαγωνισμό είναι γεγονός και οι τρεις κριτές, υπόσχονται να αφήσουν ιστορία. Η πιο «καυτή κουζίνα» του MasterChef, επιστρέφει!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης, αναλαμβάνουν δράση, ενώνουν τις γνώσεις τους, το χιούμορ τους και τις δυνάμεις τους και έρχονται για να φέρουν τα «πάνω- κάτω» στο φετινό MasterChef!

MasterChef 2026: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Star μόλις πριν από λίγη ώρα, επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ έφερε στον αέρα της δημοσιότητας το πρώτο teaser της χρονιάς.

Το MasterChef 2026, είναι γεγονός και οι αιτήσεις συμμετοχής μόλις άνοιξαν. Πρώτος σταθμός η Θεσσαλονίκη.

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, οι επίδοξοι μάγειρες καλούνται να παρουσιάσουν στους τρεις κριτές, ένα κρύο πιάτο της επιλογής τους, από το οποίο θα κριθεί και το αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού ή όχι.

Για να λάβετε μέρος, χρειάζεται να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού, ή να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας του Star.

Τα μαχαίρια ακονίστηκαν, η κουζίνα άναψε και οι τρεις κριτές, είναι πάλι εδώ για να δοκιμάσουν γεύσεις, να κρίνουν, να γελάσουν και να συγκινηθούν. Μαζί τους- οι νέοι διαγωνιζόμενοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjv0r1fzu4x?integrationId=40599y14juihe6ly}