Τρία νέα ραντεβού έρχονται απόψε στο «First Dates» και τους υποδέχεται η Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Το εστιατόριο του έρωτα φιλοξενεί τρία νέα ραντεβού, γεμάτα εκπλήξεις, γέλιο, φλερτ και φυσικά… αστερόσκονη! Η Ζεν ανοίγει τις πόρτες του First Dates σε singles από όλες τις γωνιές της χώρας με ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη διάθεση για ρομάντζο!

Ο Σταμάτης αφήνει για λίγο την αναζήτηση πελατών με το ταξί του και έρχεται στο First Dates για να αναζητήσει τον έρωτα. Ξέρει ακριβώς τι θέλει από μια γυναίκα και, αν το βρει, θα πανηγυρίσει, σαν να έβαλε πολλά γκολ η αγαπημένη του ομάδα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εντυπωσιακή Ιωάννα φέρνει λίγη επτανησιακή «τρέλα» στο εστιατόριο του έρωτα. Δηλώνει «πριγκίπισσα» και αυτοσαρκάζεται, ελπίζοντας το ραντεβού της να μην εντείνει τη φυσική… ξινίλα της. Θα καταφέρει, άραγε, να τη γλυκάνει ο Σταμάτης ή θα βάλει αυτογκόλ;

{https://www.youtube.com/watch?v=hW88BT_r5Os}

Η 59χρονη Αριστέα δεν έχει γνωρίσει ακόμα την πραγματική αγάπη και ελπίζει πως η μαγεία του First Dates θα κάνει τη διαφορά. Αναζητά έναν άνθρωπο που να τη σέβεται, έναν κύριο με «Κ» κεφαλαίο.

Ο Βαγγέλης παιδί του Πειραιά, λαϊκός και ντόμπρος, μοιάζει να έχει όλα όσα ψάχνει εκείνη. Άλλωστε, η Αριστέα δεν αντέχει καθόλου το ψέμα. Ένα ραντεβού με αμφιλεγόμενο χιούμορ, φλερτ και λίγο rock ‘n’ roll!

Η γλυκιά Άρτεμις είναι έτοιμη να χαρίσει λίγη από την εύθυμη διάθεσή της και την «τρέλα» της στους θεούς του έρωτα! Με το υπέροχο χαμόγελό της και τη θετική της ενέργεια, είναι σίγουρη πως θα περάσει υπέροχα στο ραντεβού της.

Ο Γιώργος είναι αυτό ακριβώς που λέει ο γνωστός στίχος «όπου Γιώργος και μάλαμα». Με ένα χαμόγελο εκείνη, με μια ευγενική κουβέντα εκείνος, κάπως έτσι ξεκινούν τα πιο όμορφα ραντεβού της ζωής!

Αυτή την εβδομάδα, το εστιατόριο του έρωτα σερβίρει τρεις ιστορίες γεμάτες αυθορμητισμό, συναίσθημα και απρόσμενες στιγμές. Γιατί όταν η αγάπη είναι στο μενού, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί!

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 16/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=3P6odIJVjPc}