Τα γυρίσματα του «Maestro» έχουν ήδη ξεκινήσει και η Χάρις Αλεξίου βρίσκεται εκεί!

Στο πλευρό του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και στον αγαπημένο ρόλο της γιαγιάς θα βρίσκεται η Χάρις Αλεξίου και για τον τέταρτο κύκλο της αγαπημένης σειράς του «Maestro».

Η ερμηνεύτρια, που έχει αγαπηθεί από το κόσμο κατά την πορεία της στη μουσική σκηνή της Ελλάδας, μέσα από την συμμετοχή της στην εν λόγω σειρά, απέδειξε περίτρανα και την υποκριτική της δεινότητα, αναδεικνύοντας έναν χαρακτήρα, που αγαπά πολύ, έχει πονέσει στη ζωή της, ξέρει να κρατάει μυστικά, αλλά πάνω από όλα έμαθε να σέβεται τις επιλογές των άλλων.

Χάρις Αλεξίου – Η φωτογραφία από τους Παξούς για τα γυρίσματα του «Maestro»

Πριν λίγες ημέρες λοιπόν η καθηλωτική ερμηνεύτρια, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram, δημοσίευσε μια σχετική φωτογραφία, όπου η ίδια βρίσκεται πλάι στη θάλασσα, χαμογελαστή, ενώ στη λεζάντα της έγραψε: «Να μια όμορφη στιγμή από τα γυρίσματα στον Λογγό Παξών».

{https://www.instagram.com/p/DPzDqILinus/?hl=el}

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως η είδηση για την τέταρτη σεζόν του «Maestro», έγινε γνωστή μέσα από μια σχετική ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου, η οποία δημοσίευσε κοινές της φωτογραφίες με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να διαβάζουν το σενάριο του νέο κύκλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και πάλι λοιπόν, μόλις ένα μήνα νωρίτερα, η Κλέλια μίλησε στον φακό της εκπομπής «Buongiorno», όπου και είχε αποκαλύψει πως η σειρά, αποκτά έναν πιο αστυνομικό χαρακτήρα: «Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στην σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvqxia51mf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και αναμένονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την πρεμιέρα αλλά και τις εξελίξεις της σειράς!