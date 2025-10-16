Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Για την ομοιότητα με τον πατέρα του αλλά και την προσωπική του εξέλιξη, μίλησε ο ηθοποιός, Βλαδίμηρος Κυριακίδης στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, όπου και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν στην καριέρα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη, ενώ παραχώρησαν και ένα σύντομο βίντεο με αξέχαστες ερμηνείες του ίδιου. Μεταξύ άλλων ωστόσο, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε και στον πατέρα του, αλλά και στη φιλοσοφία του γύρω από τη ζωή.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Ειδικότερα, ο ηθοποιός, κλίθηκε να απαντήσει στο ερώτημα του παρουσιαστή αναφορικά με τις απολαύσεις στη ζωή, ενώ ο ίδιος, αποκρίθηκε πως μια από τις μεγαλύτερες πολυτέλειες του, αποτελεί το καλό φαγητό: «Αγαπάω το καλό φαγητό και… φαίνεται αυτό πια», αποκρίθηκε γελώντας για να συνεχίσει μιλώντας για την ομοιότητα με τον πατέρα του:

«Όσο περνούν τα χρόνια αρχίζω να μοιάζω στον πατέρα μου, που ήταν ένας λεπτός άνθρωπος με κοιλιά. Έχω γίνει κι εγώ ένας λεπτός άνθρωπος με κοιλιά».

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα χιουμοριστικό περιστατικό:

«Μάλιστα αστειεύεται μαζί μου και ο παραγωγός μου – πάω να μπω στο θέατρο και μου λέει «περάστε, κύριε Κωνσταντάρα». Του λέω: «μη γελάς μαζί μου, γιατί με αυτό θα βγάλουμε λεφτά».», είπε δείχνοντας την κοιλιά του.

Εν συνεχεία, ο ηθοποιός, θέλησε να μιλήσει περαιτέρω για τον πατέρα του, ενώ συγκινημένος, αποκάλυψε πως του μοιάζει πλέον αισθητά και πολύ περισσότερο από ότι παλαιότερα: «Δεν είχα φωτογραφία να σας φέρω, είμαι ίδιος και απαράλλαχτος ο πατέρας μου. Είναι αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε, δεν θέλουμε να μοιάσουμε, και τελικά μοιάζουμε θέλουμε-δε θέλουμε. Όταν ανακαλύψεις ότι μοιάζεις στον πατέρα σου, πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια να αποβάλλεις αυτά που δεν σου άρεσαν ή να κρατήσεις αυτά που σου άρεσαν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddju59tsipox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, τόνισε πως είναι αποτέλεσμα σκληρής και συνεχούς δουλειάς: «Υπάρχουν πράγματα που θέλω να αλλάξω στον εαυτό μου, είναι μια συνεχής προσπάθεια που γίνεται με μελέτη. Και αυτό συστήνω στους υπόλοιπους, να μην αφεθούν στα χέρια ενός life coach ή ενός ψυχολόγου. Αν δεν μελετήσεις, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά και ολοκλήρωσε την άποψή του, λέγοντας:

«Η σημερινή μαζική κουλτούρα δείχνει μια αναλγησία στους συντρόφους. Μας δίνει μόνο ένα κενό για να ζήσουμε. Έχουμε ξεχάσει να εκπαιδευόμαστε. Όταν έχουμε γνώσεις, πιο εύκολα θα εκπαιδευτούμε, όταν όμως πηγαίνουμε με πλήρη άγνοια και επεμβαίνει κάποιος στη ζωή μας, έχω δει ανθρώπους που έχουν φύγει χειρότεροι».