Η Άννα Κουρή μιλάει για το ρόλο της στο «Hοτελ Ελvira» και την προσωπική της ζωή.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, η γνωστή ηθοποιός Άννα Κουρή, όπου και παραχώρησε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA, «Hοτελ Ελvira», στην οποία συμμετάσχει, αλλά και για την εμβληματική σειρά «Μεν και Δε». Ταυτόχρονα, σημείωσε χαρακτηριστικά, πως η αδικία, είναι κάτι που την ενοχλεί είτε είναι προς το πρόσωπό της- είτε όχι.

Η Άννα Κουρή καλεσμένη στο «Buongiorno»

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός μίλησε για το γάμο της και τον επί 30 χρόνια σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως η τελετή του γάμου της, είχε περισσότερο τη μορφή μιας γιορτής, ενώ αποκάλυψε πως οι καλεσμένοι τους ήταν ουσιαστικοί φίλοι της: «Όταν είναι να βγούμε, θα βγούμε με τους πολύ κολλητούς. Οι παρέες οι κοινές που έχουμε τις είχαμε ήδη από πολύ παλιά»

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η ηθοποιός, απάντησε στην ερώτηση της παρουσιάστριας, σχετικά με το αν ποτέ θυμώνει. Έτσι, μίλησε για το αίσθημα της αδικίας και το πώς την επηρεάζει: «Στην αδικία αντιδράω πολύ, είτε είναι σε μένα είτε σε συνεργάτες. Πολλές φορές έχω υπερασπιστεί συνεργάτες, με κόστος δικό μου, ιδιαίτερα στο θέατρο».

«Όταν δουλεύω είμαι σπασικλάκι, διαβάζω τα λόγια μου, γιατί έχω ανασφάλεια. Θέλω να νιώσω μία σιγουριά για να παίξω και να το κάνω δικό μου», σημείωσε αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, καθώς βρίσκεται στο χώρο της υποκριτικής, περίπου 35 χρόνια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjm85pgsixl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στο γεγονός πως δεν επιθυμεί να παρουσιάζεται πολλές φορές σε εκπομπές και να κάνει δημόσιες εμφανίσεις καθώς δεν αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα: «Είμαι πολύ κακή, το τελείως αντίθετο από τον ρόλο μου. Ενώ μου αρέσει σαν σκέψη, μετά από λίγο βαριέμαι», σημείωσε σχετικά με τα social media!

Μάλιστα, μίλησε για το σκυλάκι της στην εμβληματική σειράς «Οι Μεν και οι δε», την Τερέζ: «Οι μεν και οι δεν», είπε: «Δεν την είχα ποτέ αγκαλιά, δεν της άρεσε. Ισχύει ότι πληρωνόταν, ίσως ήταν ένας λόγος να μου ανεβάσουν τον μισθό. Μας έκλεβε την παράσταση».

Για τον ρόλο της στο Hotel Elvira, ανέφερε: «Μου άρεσε πολύ, γιατί είχε κάτι χαρούμενο και φρέσκο το σίριαλ. Ένιωσα πολύ όμορφα, μου αρέσει η τρέλα που έχει ο ρόλος μου. Ενώ έχουν εξωτερικά ένα ύφος καρικατούρας, έχουν όμως και μία ψυχοσύνθεση αυτοί οι ρόλοι. Είναι οικογενειακή σειρά, αλλά όχι βαρετή. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν δυνατή θέση στο σίριαλ», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Στον σύζυγό μου του αρέσει πολύ η φωτογραφία, του αρέσει αισθητικά το σίριαλ. Η υπόθεση τον διασκεδάζει. Του αρέσει ο ρόλος μου, είναι περίεργος, δεν του αρέσω πάντα. Ευτυχώς εδώ δεν μου έχει κάνει κάποια παρατήρηση. Όταν γελάει καταλαβαίνω ότι του αρέσει».