Στην εκπομπή «Breakfast» βρέθηκε καλεσμένη η Σμαράγδα Καρύδη!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, η Σμαράγδα Καρύδη, όποι και παραχώρησε μια απολαυστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για τα επαγγελματικά της, το IQ 160, τα τηλεπαιχνίδια που παρουσίασε στην καριέρα της, καθώς και για τη θεατρική παράσταση «Hotel Amour». Από την συζήτηση, δεν θα μπορούσε να λείπει και μια σύντομη αναφορά στον Θοδωρή Αθερίδη.

Σμαράδα Καρύδη: «Με έλεγαν «Ντάλια», τώρα με λένε και «Μουρίκη», είναι πάρα πολύ περίεργο»

Αρχικά λοιπόν η Σμαράγδα Καρύδη, με αφορμή την αναμενόμενη πρεμιέρα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην μεγάλη επιτυχία του IQ 160: «Συνέχεια με ρωτάνε στο δρόμο για το IQ, είναι φοβερή η απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι κάτι που έχει καιρό να μου συμβεί γιατί εντάξει έχω κάνει κι άλλες δουλειές στην τηλεόραση που έχει αγαπήσει ο κόσμος πέραν του Παρά Πέντε, αλλά πάντα μου έλεγαν για το Παρά Πέντε και με έλεγαν τα παιδάκια «Ντάλια», τώρα με λένε και «Μουρίκη» και είναι πάρα πολύ περίεργο…», ανέφερε αρχικά μεταξύ άλλων και συνέχισε μιλώντας για τους ρόλους της:

«Με τους ρόλους που παίζω σίγουρα θα έχω κοινά γιατί είναι κάτι που αντλώ από εμένα».

Σε δεύτερο χρόνο, με αφορμή τον χαρακτήρα της «Μουρίκη», η ηθοποιός, παραδέχτηκε πως λειτουργεί περισσότερο βάση συναισθήματος πέρα από τη λογική: «Δεν μπορείς να πας με το ένα ή με το άλλο. Πρέπει να τα συνδυάσεις και στα δύο. Το συναίσθημα μπαίνει και στα δύο. Έτσι κι αλλιώς και στην δουλειά που κάνω δεν είναι μια δουλειά γραφείου που δεν μπορείς να μην βάλεις το συναίσθημα γιατί είναι πολύ υπαρξιακό πράγμα και πολύ από εσένα, από τον εαυτό σου βγάζεις. Οπότε δεν γίνεται να μην εμπλακεί το συναίσθημα. Καλό είναι να μην βγει όταν μιλάς για τα οικονομικά σου με έναν παραγωγό, αλλά πάνω στην δουλειά υπάρχει πολύ».

Και πάλι λοιπόν στα επαγγελματικά της, μίλησε για την παράσταση που σκηνοθετεί, Hotel Amour, και κάνει πρεμιέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στο θέατρο έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, δεν έχει κάποια δυσκολία για τον ηθοποιό, η αληθοφάνεια, έτσι όπως το έχω συνθέσει για τις ερωτικές σκηνές. Δεν θα ήθελα ποτέ οι ηθοποιοί να έρχονται σε δύσκολη θέση, να φτάνουν μέχρι εκεί που αντέχουν».

«Δεν θέλω να βάζω στοιχήματα, γιατί δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Θέλω να πηγαίνω στα πράγματα με χαλαρότητα όσο γίνεται, γιατί παριστάνω την χαλαρή αλλά δεν κοιμάμαι το βράδυ από το άγχος. Αλλά θέλω να αισθανθώ πολύ καλά, να βάλουμε όλοι τον εαυτό μας μέσα», σημείωσε μεταξύ άλλων αναφερόμενη στην επικείμενη πρεμιέρα της παράστασης.

Παράλληλα, ρωτήθηκε για τον Θοδωρή Αθερίδη, και συγκεκριμένα, εάν δέχτηκε συμβουλές από τον ίδιο αναφορικά με το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η Σμαράγδα Καρύδη, παραδέχτηκε πως ο σύντροφός της, την στηρίζει σε όλα: «Δεν μου είπε κάτι για να με συμβουλέψει. Με στηρίζει και πιστεύει πολύ σε εμένα, στο τι μπορώ να κάνω και μου έλεγε να σκηνοθετήσω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω ούτως ή άλλως».

«Καμία φορά έχω έναν κακό συνδυασμό φυγοπονίας, δειλίας τεμπελιάς. Όλα αυτά μαζί! Ενώ δουλεύω πολύ υπάρχει και η τεμπελιά. Οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα, γι’ αυτό παλεύουμε όλοι εκεί μέσα», πρόσθεσε αναφερόμενη στον χαρακτήρα της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjkcgtfjk7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε προς τα τηλεοπτικά παιχνίδια που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν, ενώ εξεπλάγην, όταν άκουσε για το «Celebrity Game Night». Όσων αφορά «Τα τετράγωνα των αστέρων» σημείωσε: «Ωραία ήταν, μια χαρά. Μου άρεσε, πέρασα ωραία. Δεν θα το ξαναδούμε, έχει τελειώσει. Ολοκληρώθηκε. Δεν με στενοχώρησε. Γιατί να με στενοχωρήσει; Αφού το κανάλι θεωρεί ότι έκανε τον κύκλο του, το θεωρώ κι εγώ. Τον έκανε τον κύκλο του. Ούτως ή άλλως είναι ένα πράγμα πλάι στη δουλειά μου, που μου αρέσει όμως πολύ. Μου αρέσει αυτό το είδος παρουσίασης».

Και συνέχισε απαντώντας σχετικά με το «Celebrity Game Night»: «Κι αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Επανέρχεται; Αλήθεια; Δεν το ήξερα! Ωραία θα το κάνει η Δανάη, είναι πολύ καλή. Αλλά δεν το είχα ξανακούσει. Το έκανα έξι χρόνια! Χρειάζεται να έχεις κι εσύ διάθεση να παίξεις, όλο το κόλπο είναι να σου αρέσουν τα παιχνίδια. Να βάλεις πολύ από τον εαυτό σου και την τρέλα σου και όπως πάει. Εκεί δεν έχεις κείμενο, δεν ξέρεις τι να πεις κι αυτό είναι πολύ ωραίο».

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση το «Παρα Πέντε», με την ίδια να κάνει ορισμένες αποκαλύψεις: ««Τα γυρίσματα για το Παρά πέντε δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν. Δεν θα γίνουν εκατοντάδες γυρίσματα. Θα γίνουν τον Νοέμβριο. Δεν έχω πολλά να σας πω γι’ αυτό, γιατί δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι».