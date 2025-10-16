Όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Τσορτέκης για τον ρόλο του και τις εξελίξεις στον «Άγιο Έρωτα».

Ο Γιάννης Τσορτέκης, ο αγαπητός Κλεάνθης του «Άγιου έρωτα», μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το ρόλο του, τη σειρά, την πορεία του.

«Άγιος Έρωτας»: «Ο Κλεάνθης θα βοηθήσει τη Χλόη…»

Θα υπάρξει ηρεμία στη ζωή του Κλεάνθη; «Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση που όλο λέω ότι απαντάται και όλο ανατρέπεται. Μου αρέσει ο Κλεάνθης όπως μου αρέσει και η σειρά, έχει μια φοβερή ένταση. Οπότε τον Κλεάνθη τον αντιμετωπίζω μέσα στο σύνολο αυτής της έντασης όχι μόνο πώς πορεύεται σαν χαρακτήρας.

Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με τη γλυκιά μου Χριστίνα που δεν μου δίνει το διαζύγιο, με τις ανατροπές, με τα παιδιά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα».

Όπως λέει, βρίσκει κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους ρόλους με τους οποίους συναντιέται, ακόμη και με τους πιο αρνητικούς.

«Αγαπώ την καθαρότητα του Κλεάνθη, δεν κορόιδεψε ποτέ κανέναν, ούτε τη Χριστίνα. Είχε πολύ έντιμη στάση και στις συνθήκες εκείνης της εποχής και σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε έναν ακέραιο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται. Βρίσκω έναν ταπεινό άνθρωπο και λόγω του συνδυασμού του με τη Σμαρώ. Αν παρέμενε με τη Χριστίνα θα είχαμε άλλον άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί να είχαμε τον ίδιο άνθρωπο, τον ίδιο χαρακτήρα, με τις ίδιες καταβολές, αλλά το τελικό αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου θα ήταν μολυσμένο από αυτή τη σχέση κι έτσι θα είχαμε εντελώς διαφορετικό εξωτερικό σύμπτωμα. Έχουμε, όμως, έναν Κλεάνθη που έχει δίπλα του μια γυναίκα που τον αγαπάει και τον στηρίζει και μια γυναίκα που την στηρίζει και την αγαπάει», θα πει για το ρόλο του.

«Θα βοηθήσω στη συνάντηση της μικρής Ελευθερίας με τη Χλόη και θα δούμε πώς. Νιώθω ότι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τις βοηθήσει, θα ήταν ο Κλεάνθης», επισημαίνει.

Δε θέλησε να αποκαλύψει τις εξελίξεις στη ζωή του Κλεάνθη λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι πολύ σημαντικό το μύθευμα, να μπορεί να μπολιάζει το θεατή με τον καλλιτέχνη ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Δεν πρέπει ούτε εγώ να ξέρω περισσότερα ούτε ο θεατής να ξέρει λιγότερα ή το αντίστροφο».

«Όλοι οι συνεργάτες είναι ένας προς έναν και το εννοώ και είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί εξ αρχής ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της σειράς δεν είχε τίποτα το αναλώσιμο και το τρέχον. Έχουμε εξαιρετικούς σκηνοθέτες και διευθυντές φωτογραφίας που είναι όλη η αισθητική της σειράς και μιλάω για όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες γιατί το αποτέλεσμα αυτής της σκηνής για παράδειγμα, δεν είναι η γλυκιά μου Ηρώ κι εγώ» θα πει σχολιάζοντας μια σκηνή του με την Ηρώ Μουκίου.

«Αυτό που αναγνωρίζω σε αυτή τη σκηνή είναι ότι θυμάμαι και ζω ξανά την αναπνοή των άλλων γύρω. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό και προστατευτικό και αγαπητικό που το αποτέλεσμα αποτυπώνεται και για αυτό θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, η σειρά δεν είναι τυχαία πρώτη σε θεαματικότητα, δε μιλάω ποτέ για αυτό αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι η αναγνώριση του κόσμου σε κάτι που αναγνωρίζει και αναγνωρίζεται μέσα σε αυτό», καταλήγει.

Δείτε τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=Bagy2HVSjhs}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.