Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Ξιαρχό στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Super Κατερίνα», σε απόσπασμα που ήρθε στο αέρα μόλις σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός χορογράφος, μέσω της συζήτησής τους, άνοιξε «πυρ» κατά του Φωκά Ευαγγελινού, καθώς, όπως αναφέρει, η παρουσία του στην Eurovision μοιάζει με «δημοσιοϋπαλληλίκι». Παράλληλα, μίλησε και για την Μαρίνα Σάττι, καθώς αναφέρθηκε και στην διακοπή της συνεργασίας του με τη Josephine.

Τάσος Ξιαρχό: Η τοποθέτησή του για τη Eurovision και τις συνεργασίες του

Αρχικά λοιπόν, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου αναφορικά με την λήξη της συνεργασίας του με την Josephine, σημειώνοντας: «Έχουμε διακόψει πολλές φορές τη συνεργασία μας, για άλλους λόγους κάθε φορά. Αυτή τη φορά από ότι κατάλαβα, μετά από ένα μίτινγκ της εταιρείας, αποφάσισαν να πάνε διαφορετικά την καριέρα της στο πώς θα φαίνεται και να υπάρχει. Με τη Jo, έχω περάσει τις πιο ωραίες φάσεις της καλλιτεχνικής μου πορείας. Είναι δοτική, πληρώνει καλά, πληρώνει και από την τσέπη της».

Ο γνωστός χορογράφος, αναφέρθηκε και στην επιθυμία του να συμμετάσχει στο μουσικό διαγωνισμό, ενώ δεν έκρυψε και την προσωπική του άποψη επ’ αυτού, σημειώνοντας πως η επιλογή δεν γίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια: «Η Eurovision είναι κάτι που θέλω να ζήσω. Με πείραξε πάρα πολύ που δεν πέρασε η συμμετοχή μου στην Eurovision, γιατί ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι αντικειμενικά. Επιλέγουμε με γνώμονα συγκεκριμένα πράγματα: backround, γνωστούς, γκόμενους και λεφτά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjlfa2u0rc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, τοποθετήθηκε και ως προς την συμμετοχή του Φωκά Ευαγγελινού: «Εγώ θα λέω τη γνώμη μου… Πολλοί γράφουν ότι βαρέθηκαν τα ίδια και τα ίδια. Ο Φωκάς Ευαγγελινός πάει κάθε χρόνο. Είναι λίγο σαν δημοσιοϋπαλληλίκι αυτό που κάνει. Είναι κάπως άδικο. Καλλιτεχνικά δεν μου αρέσει καθόλου».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο Τάσος Ξιαρχό, μίλησε και για τη Μαρίνα Σάττι, αλλά και για την άποψη που είχε εκφράσει προ ημερών λέγοντας πως δεν μιλάει για εκείνη πλέον: «Χθες βράδυ μου έστειλε μήνυμα ο μάνατζερ της Μαρίνας Σάττι και μου είπε «είναι άσχημο να λες μισώ έναν άνθρωπο». Θέλω να πω πως μισώ αυτό που έχει δημιουργηθεί σαν συναίσθημα με μένα και τη Μαρίνα. Ο Τάσος τη χορογράφησε πριν τη μάθει όλη η Ελλάδα. Οπότε δεν ζηλεύω που δεν με παίρνει η ίδια να χορογραφήσω, αλλά ζηλεύω το ότι εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω καλύτερη επικοινωνία και αντιμετώπιση από έναν καλλιτέχνη που έπαιξα έναν σημαντικό ρόλο στο να την μάθει όλη η Ελλάδα και να γίνει η πρώτη viral χορογραφία».