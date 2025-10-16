Οι πρώτες δοκιμασίες του GNTM 6, είναι γεγονός! Ποιες πόζες έφεραν τον Γαβαλά «εκτός εαυτού»;

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, αναμένεται να προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του Star, το νέο επεισόδιο για το ολοκαίνουργιο και ανανεωμένο GNTM.

Ήδη από το προηγούμενο επεισόδιο, τα μοντέλα, κατάλαβαν πως δεν πρόκειται απλώς για έναν διαγωνισμό, αλλά για μια «μάχη» που πρέπει να δώσουν μεταξύ τους- όσο και ο κάθε ένας με τον εαυτό του.

Η πρώτη φωτογράφιση, έγινε στην βίλα και συγκεκριμένα στην πισίνα όπου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη, έδωσε ορισμένες συμβουλές στα αγόρια και τα κορίτσια, για να κρατήσουν την ανάσα, να κολυμπήσουν και να ποζάρουν με τα πόδια τους.

Όμως, ήδη, από τα πρώτα πλάνα που ο τηλεοπτικός φακός έχει φέρει στη δημοσιότητα, φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι έντονα και οι διαφωνίες φανερές- όχι μόνο ανάμεσα στους παίχτες, αλλά και μεταξύ των κριτών.

GNTM 6: Οι πρώτες εικόνες από το νέο επεισόδιο της Παρασκευής

Σύμφωνα λοιπόν με αποσπάσματα από το αυριανό επεισόδιο του GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυστηρός και απαιτητικός με δύο διαγωνιζόμενους, με αποτέλεσμα να αντιδράσει τόσο ο Έντι Γαβριηλίδης- όσο και ο Άγγελος Μπράτης, καθώς οι δύο τελευταίοι προσπαθούν να στηρίξουν τα μοντέλα για την προσπάθειά του.

Η πρώτη ένσταση του Λάκη Γαβαλά, ήρθε για τη φωτογραφία της Ξένιας: «Είναι μια πόζα μοντελέ- κλασική. Δεν έχει κάποιο action… Είσαι σαν ένα κορίτσι υποδοχή σε κάποιο….». σε αυτό το σημείο είναι που αντέδρασε και ο Μπράτης: «Ε όχι βρε Λάκη τώρα…» και έσπευσε να υπερασπιστεί την διαγωνιζόμενη.

Αμέσως μετά, η φωτογραφία του Γιώργου, ήρθε στο προσκήνιο και ο Γαβαλάς βρέθηκε ενάντια του Μπράτη και του Έντι. Ο πρώτος μάλιστα, έσπευσε να εκφράσει την άποψή του, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε: «Άγγελε μη μιλήσεις, δεν τελείωσα…» και αμέσως μετά ο Έντι, σηκώθηκε από τη θέση του, στάθηκε στο πλευρό του Γαβαλά και υπερασπίστηκε το Γιώργο.

Ήδη μάλιστα, παρατηρούνται τα πρώτα «πηγαδάκια» ανάμεσα στα επίδοξα μοντέλα, με τον Ανέστη και τον Εδουάρδο να κρατούν απόσταση από την υπόλοιπη ομάδα, να μην μιλούν ελληνικά και να σχεδιάζουν μαζί τις επόμενες πόζες τους.

Αύριο, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου στις 21:00- Μοντέλα και κριτές αναλαμβάνουν δράση!