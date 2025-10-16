Με ένα έργο τέχνης γνωστού Έλληνα ζωγράφου, έφτασε η Νόνη Δούνια στο «Cash or Trash»!

Στο «Cash or Trash», βρέθηκε η Νόνη Δούνια το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, με σκοπό να αποσπάσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από τους αγοραστές για ένα έργο τέχνης ενός Έλληνα ζωγράφου.

Αρχικά λοιπόν, οι δύο γυναίκες, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Νόνη Δούνια, μίλησαν για την πορεία της δεύτερης αλλά και για τις επαγγελματικές τις δραστηριότητες.

Παρ’ όλα αυτά, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε απόψε στο πλατό του «Cash or Trash», είναι για να πουλήσει τον πίνακα ζωγραφικής: «Ουράνιο τόξο» του ζωγράφου Μιχάλη Μιχαηλίδη. Ο πίνακας, έφτασε στα χέρια ενός προσωπικού της φίλου και η ίδια κλίθηκε να τον αντιπροσωπεύσει στο φακό του Star.

Η Νόνη Δούνια στο «Cash or Trash»

Αρχικά λοιπόν, η Νόνη Δούνια, εξήγησε το λόγο για τον οποίο βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, μπροστά από τους επίδοξους αγοραστές: «Εκπροσωπώ έναν φίλο συλλέκτη κι έχω φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Έχω φέρει έναν πίνακα του Μιχάλη Μιχαηλίδη, πολύ γνωστού και αγαπημένου Έλληνα ζωγράφου, ειδικά στον απόδημο ελληνισμό. Αυτό το έργο ξέρω ότι έχει μία ιδιαίτερη ονομασία γιατί παραπέμπει σε ουράνιο τόξο και ξέρω ότι είναι πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και δεν είναι από αυτούς που έκαναν πολύ θόρυβο, αλλά ήταν αναγνωρίσιμος».

Η εκτίμηση για το έργο κοστολογήθηκε από τον Θάνο Λούδο στα 3.000 ευρώ: «Είναι ένα έργο που δεν μπορεί να βρεθεί στην αγορά εύκολα και αν βρεθεί οι συλλέκτες δεν πρόκειται να το αφήσουν, θα το αρπάξουν».

Στο άκουσμα του ποσού η Νόνη Δούνια εξέφρασε την έκπληξή της: «Είμαστε πολύ καλύτερα απ’ ότι περίμενα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μπαίνοντας στην αίθουσα όπου την περίμεναν οι αγοραστές, έμειναν έκπληκτοι με την παρουσία της στο χώρο, ενώ αμέσως έδειξαν ενδιαφέρον για το αντικείμενο που είχε φέρει μαζί της.

Στο τραπέζι «έπεσαν» πολλές και διάφορες προτάσεις για την αγορά του πίνακα με μεγάλα ποσά, ωστόσο η συμφωνία έκλεισε ανάμεσα στην ίδια και την Ελομίδα Βισβίκη, η οποία έκανε δικό της το «Ουράνιο Τόξο», για το ποσό των 3.500 ευρώ, ενώ η Νόνη Δούνια, βγήκε κερδισμένη κατά 500 ευρώ, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση!

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjn406c4t35?integrationId=40599y14juihe6ly}