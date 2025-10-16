Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου έρχονται τα νέα επεισόδια στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω απ’ όλα»- Το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Όσα θα δούμε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 13:30

• Μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό καταγράφουν ελλείψεις στον οργανισμό μας σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Πώς καλύπτονται σωστά οι ανεπάρκειες μέσω της διατροφής και των συμπληρωμάτων;

• Ο καρκίνος του μαστού πλήττει γυναίκες όλο και μικρότερης ηλικίας. Πότε πρέπει να γίνεται το πρώτο υπερηχογράφημα μαστού;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• «Δες τη Ζωή Με άλλα Μάτια»: Το Πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Αναπηρία, που έχουν βιώσει ήδη πάνω από 70.000 μαθητές!

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Κάνουμε ΚΑΡΠΑ σε ζωάκι που έχει την ανάγκη μας.

{https://www.youtube.com/watch?v=IEWJMSoXq-A}

Όσα θα δούμε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 13:30

• Αδικαιολόγητη είναι η παγκόσμια φοβία για τα fillers σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η οποία χτυπά καμπανάκι για την επιλογή εξειδικευμένου επιστήμονα και καλής ποιότητας υαλουρονικού.

• Νευραλγία τριδύμου: Ο ισοπεδωτικός πόνος στο πρόσωπο και πώς μπορεί να βοηθήσει η οστεοπαθητική.

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Νεφρικά προβλήματα στο κατοικίδιό μας. Σύμπτωμα «καμπανάκι» αν πίνει πολύ νερό!

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.