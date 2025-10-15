Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για «Το Σόι Σου»!

Η 6η σεζόν για «Το Σόι Σου», είναι προ των πυλών με τους πρωταγωνιστές να έχουν αναλάβει ήδη δράση για τα γυρίσματα.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι, έχουν καθίσει γύρω από το οικογενειακό τραπέζι ύστερα από έξι χρόνια απουσίας, ενώ προμηνύεται μια ξεκαρδιστική και γεμάτη εκπλήξεις σεζόν.

Σήμερα μάλιστα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό πως ο Ευθύμης Ζησάκης, ο «Άρης», επιστρέφει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων, ενώ ο ίδιος, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα, μέσα από το σπίτι του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας.

«Το Σόι Σου»- Όλοι μαζί στην κουζίνας της Χαρούλας

Στο σπίτι των Χαμπέων ωστόσο, ο Σάββας, η Λυδία, η Χαρά και η Σάντρα, έχουν εισβάλλει στο παλάτι της Χαρούλας, την κουζίνα και παίζουν με τις… κατσαρόλες.

Η Βάσω Λασκαράκη, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, ένα σύντομο βιντεάκι από τα παρασκήνια, με τον Μελέτη Ηλία, και τα κορίτσια: Ηλιάνα Γαλάνη και Βάσια Γκολφινοπούλου, να χαρίζουν στιγμές γέλιου πριν βγει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Στη λεζάντα, η Βάσω Λασκαράκη, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Χρειάστηκαν δέκα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις σκηνές για να διαπρέψουμε και σήμερα»

Όπως φαίνεται λοιπόν, αν και έξι χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του Alpha, ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους και διασκεδάζουν κάθε δευτερόλεπτα στα γυρίσματα και πίσω από της κάμερες.