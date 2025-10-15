Προσφορά ρεκόρ για το φετινό Deal!

Ο Μάριος, θηριοδαμαστής στο επάγγελμα, κατάφερε να δαμάσει τον τραπεζίτη και να φύγει από το ταμπλό με το μεγαλύτερο ποσό σε προσφορά για το φετινό Deal!

«Ήρθαμε για να παίξουμε…» δήλωσε όταν πήρε την απόφαση να συνεχίσει δυναμικά και να απορρίψει ένα ακόμη μεγάλο ποσό από τον τραπεζίτη.

Ο Μάριος, λοιπόν, κατάφερε να κάνει ένα άκρως ανατρεπτικό και γεμάτο χαμόγελα παιχνίδι, ενώ έκανε την ανατροπή και έφερε τον τραπεζίτη «στα μέτρα του»

Deal: Με 32.000 ευρώ έφυγε ο Μάριος από το πλατό

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Μάριος, σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, έκατσε στην «καρέκλα των διαπραγματεύσεων και της αγωνίας» και διεκδίκησε μεγάλα ποσά από τον τραπεζίτη.

Κατάφερε να απαλλαχθεί από τα πιο μικρά ποσά, ενώ λίγο πριν το τηλεφώνημα, είχε αφαιρέσει από τον πίνακα και το ποσό τους ενός λεπτού και των 40.000 ευρώ Έμεναν ενεργά τα 50, τα 20.000 και οι 70.000 ευρώ, ενώ η αγωνία χτύπαγε κόκκινο.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, το τηλέφωνο χτύπησε και ήρθε η πρώτη μεγάλη προσφορά των 20.000 ευρώ από τον τραπεζίτη. Ο Μάριος, ωστόσο, θέλησε να εμπιστευτεί τη συμβουλή της συζύγου του, η οποία τον παρότρυνε να παίξει ακόμη έναν γύρο- και δικαιώθηκε.

Ειδικότερα, ενώ στο ταμπλό έμεναν δύο από τα μεγαλύτερα ποσά και ένα από τα πιο μικρά, ο Μάριος, χτύπησε το χέρι στο κουτί τρεις φορές – ρίσκαρε και έπαιξε. Ο Γιώργος Θαναηλάκης, ξαφνιασμένος, συνέχισε να δίνει τον παλμό του παιχνιδιού, χωρίς να κρύψει την έκπληξή τους ως προς αυτή την απόφαση!

Αφού έβγαλε εκτός παιχνιδιού και τα 50 ευρώ, το τηλέφωνο χτύπησε και ήρθε η προσφορά των 32.000 ευρώ, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για το φετινό Deal! Ο ίδιος, ένιωσε δικαιωμένος και με δύο χτύπους στο κουτί του, εξασφάλισε τη νίκη του!

