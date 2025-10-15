Από 1η Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή, ο Νίκος Απέργης και η Josephine, ενώνουν τα ταλέντα τους στο «Cabaret»!

Ο Νίκος Απέργης και η Josephine, δύο από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς καλλιτέχνες, έρχονται στο ανανεωμένο «Cabaret» και χαρίζουν ένα συναρπαστικό show κάθε Σάββατο (23:00) και Κυριακή (21:00).

Ο Νίκος Απέργης, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης και δημιουργός με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και τις μοναδικές ερμηνείες, θα εκτοξεύσει τη διασκέδαση στα ύψη.

Η Josephine, η μοναδική performer με τα πολυπλατινένια hits, θα «μαγέψει» το κοινό με τα τραγούδια της, την εντυπωσιακή παρουσία της και το ξεχωριστό στυλ της.

Μαζί τους η Έλενα Παπαπαναγιώτου.

Συμμετέχουν ο Δημήτρης Θεοδοσιάδης και η NinaK.

Από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, το μοναδικής αισθητικής «Cabaret» θα είναι ο πιο hot προορισμός της Αθήνας κάθε Σάββατο και Κυριακή!