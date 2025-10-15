Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου παραχώρησε μία ειλικρινή συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο δημοφιλής ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τις αλλαγές που βίωσε τα τελευταία χρόνια, αλλά και για την «κρίση ηλικίας» που, όπως αποκάλυψε, πέρασε μετά τα 50.

«Εγώ πέρασα την κρίση ηλικίας στα 50, στα 40 δεν την πέρασα λόγω παιδιού. Εκεί μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα. Στα 50 δεν ένιωθα ότι ήμουν δυνατός όπως κάποτε, δεν είχα την ίδια όρεξη, έλεγα ότι θα κάτσω σπίτι — αυτό δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, περιγράφοντας τη φάση αυτοκριτικής και εσωτερικής αναζήτησης που βίωσε.

Ο Στάνκογλου στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση του με την πατρότητα, εξηγώντας πως η καθημερινότητά του έχει αλλάξει σημαντικά λόγω των δύο παιδιών του. «Με δύο παιδιά αλλάζει η καθημερινότητά μου, θεωρώ ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ. Αλλά δεν μαγείρευα ποτέ, τώρα μαγειρεύω για δυο παιδιά, για τους φίλους τους… Είναι αλλιώς οι χρόνοι», είπε με χαμόγελο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός για την αυθεντικότητά του, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του δυσκολίες και τα στάδια εξέλιξης στη ζωή του. Με ειλικρίνεια και αυτογνωσία, μοιράστηκε με το κοινό μια πιο ανθρώπινη πλευρά του εαυτού του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις απαιτήσεις της καριέρας.

