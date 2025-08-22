Ο Γιάννης Στάνκογλου μπαίνει στο Grand Hotel

Στον 2ο Κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, o Γεράσιμος Χατζημήτρος, που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του υποκόσμου, έρχεται και αναλαμβάνει δράση!
Ο Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου) φέτος κάνει check in στο Grand Hotel και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.
Grand Hotel - Το who is who του Γεράσιμου Χατζημήτρου
ΟΝΟΜΑ: Γεράσιμος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Χατζημήτρος
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Μεσσήνη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων, ναρκωτικών κ.ά.
ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Από φτωχή οικογένεια, με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία.
ΠΑΡΟΝ: Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το Grand Hotel
ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Παραπλανά τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά και ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο