Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Γιάννης Στάνκογλου μπαίνει στο Grand Hotel

Ο Γιάννης Στάνκογλου μπαίνει στο Grand Hotel
Στον 1ο Κύκλο του Grand Hotel ακούσαμε πολλά για τον διαβόητο Χατζημήτρο.

Στον 2ο Κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, o Γεράσιμος Χατζημήτρος, που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του υποκόσμου, έρχεται και αναλαμβάνει δράση!

Ο Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου) φέτος κάνει check in στο Grand Hotel και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Grand Hotel - Το who is who του Γεράσιμου Χατζημήτρου

ΟΝΟΜΑ: Γεράσιμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά συμφώνησε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά συμφώνησε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις»

Life

ΕΠΩΝΥΜΟ: Χατζημήτρος

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Μεσσήνη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων, ναρκωτικών κ.ά.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Από φτωχή οικογένεια, με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία.

ΠΑΡΟΝ: Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το Grand Hotel

ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Παραπλανά τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά και ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Life
«Grand Hotel»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σεζόν

«Grand Hotel»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σεζόν

Life
«Grand Hotel»: Ποιος πυροβόλησε τον Πέτρο;

«Grand Hotel»: Ποιος πυροβόλησε τον Πέτρο;

Life
«Grand Hotel»: Ρεκόρ τηλεθέασης για το τελευταίο επεισόδιο

«Grand Hotel»: Ρεκόρ τηλεθέασης για το τελευταίο επεισόδιο

Life

NETWORK

Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

healthstat.gr
Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

ienergeia.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

healthstat.gr
Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

healthstat.gr