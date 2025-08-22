Γιώργος Μαζωνάκης: «Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά συμφώνησε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις»

Όσα είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή για την κατάσταση της υγείας του και τα επόμενα βήματά του.

Μετά από ημέρες έντονης δημοσιότητας και φημολογίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο το μεσημέρι της Πέμπτης, 21 Αυγούστου 2025.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, εμφανώς αποφασισμένος να προστατεύσει την εικόνα και την υγεία του, σχεδιάζει πλέον τις επόμενες κινήσεις του μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο συνήγορος του τραγουδιστή, μιλώντας στο «Καλοκαίρι Παρέα», δήλωσε πως οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι ξεκάθαρες: ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και δεν χρήζει νοσηλείας. Όπως τόνισε, ο τραγουδιστής συνεργάστηκε άψογα με τους γιατρούς και μάλιστα προχώρησε σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να διαλυθούν κάθε είδους αμφιβολίες.

«Χθες πήραμε το οριστικό εξιτήριο και την επίσημη ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει ότι είναι απόλυτα υγιής», δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης, προσθέτοντας πως ο πελάτης του «βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός, αλλά ταυτόχρονα πικραμένος και αγανακτισμένος».

Οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Παρά την αναστάτωση των τελευταίων ημερών, ο τραγουδιστής δείχνει έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συζητείται το ενδεχόμενο να παραχωρήσει μια συνέντευξη, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν και νέα συμφωνία με γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Προβληματισμός και νομικές κινήσεις

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν φαίνεται να κλείνει εδώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις κατά στενών συγγενών του, θεωρώντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών του δεδομένων.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση τονίζοντας πως για εκείνους προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλειά του:

«Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.