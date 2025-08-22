Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά συμφώνησε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά συμφώνησε να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις»
Όσα είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή για την κατάσταση της υγείας του και τα επόμενα βήματά του.

Μετά από ημέρες έντονης δημοσιότητας και φημολογίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο το μεσημέρι της Πέμπτης, 21 Αυγούστου 2025.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, εμφανώς αποφασισμένος να προστατεύσει την εικόνα και την υγεία του, σχεδιάζει πλέον τις επόμενες κινήσεις του μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο συνήγορος του τραγουδιστή, μιλώντας στο «Καλοκαίρι Παρέα», δήλωσε πως οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι ξεκάθαρες: ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και δεν χρήζει νοσηλείας. Όπως τόνισε, ο τραγουδιστής συνεργάστηκε άψογα με τους γιατρούς και μάλιστα προχώρησε σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να διαλυθούν κάθε είδους αμφιβολίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι

Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι

Life

«Χθες πήραμε το οριστικό εξιτήριο και την επίσημη ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει ότι είναι απόλυτα υγιής», δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης, προσθέτοντας πως ο πελάτης του «βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός, αλλά ταυτόχρονα πικραμένος και αγανακτισμένος».

Οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Παρά την αναστάτωση των τελευταίων ημερών, ο τραγουδιστής δείχνει έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συζητείται το ενδεχόμενο να παραχωρήσει μια συνέντευξη, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν και νέα συμφωνία με γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Προβληματισμός και νομικές κινήσεις

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν φαίνεται να κλείνει εδώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις κατά στενών συγγενών του, θεωρώντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών του δεδομένων.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση τονίζοντας πως για εκείνους προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλειά του:

«Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Life
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του ενώ φεύγει από το Δρομοκαΐτειο (φωτο)

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του ενώ φεύγει από το Δρομοκαΐτειο (φωτο)

Life
Οικογένεια Μαζωνάκη: Μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια του Γιώργου

Οικογένεια Μαζωνάκη: Μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια του Γιώργου

Life
«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Ο Τζώρτζογλου παίρνει θέση για Μαζωνάκη

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Ο Τζώρτζογλου παίρνει θέση για Μαζωνάκη

Life

NETWORK

Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

healthstat.gr
Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

ienergeia.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

healthstat.gr
Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

healthstat.gr