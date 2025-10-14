Δύσκολο αποδείχθηκε το σημερινό Deal- Δέχτηκε προσφορά ύψους 35.000 ευρώ.

Ένα Deal, όλο αγωνία αποδείχθηκε το σημερινό, καθώς οι εξελίξεις αρχικά, έδειχναν πως η Όλγα δεν είχε την τύχη με το μέρος της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν απόψε, Τρίτη 18 Οκτωβρίου, η παίχτρια «έδωσε τα χέρια» με τον τραπεζίτη και κλείδωσε στις 8.000 ευρώ, ενώ ακόμη στον πίνακα, ήταν ενεργά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Deal: Αίσιο τέλος για την αγωνία της Νικόλ

Σήμερα λοιπόν, η Νικόλ ανέλαβε δράση, έχοντας υψηλές βλέψεις, ωστόσο κάτι την «σταμάτησε» κατά τη διάρκεια της εκπομπής και την έκανε να δεχτεί την προσφορά του τραπεζίτη και τις 8.000 ευρώ, ενώ στον πίνακα, υπήρχαν ακόμη και οι 70.000 χιλιάδες.

Όσο το παιχνίδι αποκτούσε τη δική του ροή, η Όλγα, έβγαζε τα πιο μικρά ποσά από τον πίνακα, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο, καθώς οι πιθανότητες για ένα καλύτερο Deal, ήταν πλέον αυξημένες.

Έτσι και έγινε λοιπόν, όταν σε ένα από τα τηλεφωνήματα του τραπεζίτη ο Γιώργος Θαναηλάκης απάντησε και άκουσε το ποσό των 35.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το σημείο η Όλγα, απογοητεύτηκε εμφανώς, ωστόσο συνέχισε να ανοίγει τα δύο κουτιά που απέμεναν. Το δικό της, με τον αριθμό «22», είχε το μικρότερο «ενεργό» ποσό, τις 5.000 ευρώ, ενώ το «21», περιείχε τις 70.000.

Η ίδια, έφυγε κερδισμένη, παρά την αγωνία της, αν και σίγουρα ο τραπεζίτης είχε να της δώσει πολλά περισσότερα αν συνέχιζε για μερικά κουτιά ακόμη!

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi0tkq0itg9?integrationId=40599y14juihe6ly}