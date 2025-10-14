«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ - Πέμπτη στις 24:00.

Ο Αντώνης Σρόιτερ συνεχίζει να κάνει «Αυτοψία», ενώ το νέο επεισόδιο της εκπομπής αναμένεται να προβληθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Αντώνης Σρόιτερ κάνει αυτοψία σε μία διαφορετικού τύπου φυλακή… εκεί που τα μέτρα ασφαλείας είναι πιο χαλαρά, τα κάγκελα λιγότερα και η πύλη εξόδου ανοίγει καθημερινά σε κρατούμενους.

Η κάμερα της εκπομπής μπήκε στις Αγροτικές Φυλακές, στην Αγιά Χανίων και κατέγραψε για 24 ώρες τους κρατούμενους που ζουν χωρίς φρούρηση και μέτρα ασφαλείας, δουλεύοντας ως οικοδόμοι, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Οι ισοβίτες, οι «λογοτιμήτες», εκείνοι που έχουν ζήσει τη μισή τους ζωή στις φυλακές, αλλά κι εκείνοι που αποφυλακίζονται σε λίγες ημέρες, μιλούν στην «Αυτοψία».

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 24:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y8XavzOmHQ4}