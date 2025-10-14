Με συναρπαστικές εξελίξεις και έντονα συναισθήματα έρχεται το νέο επεισόδιο από τη δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς».
Ο Άγγελος αποκαλύπτει το μυστικό του στον Λευτέρη και ο Ορφέας αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την Φωτεινή…
«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00
Η Φωτεινή εισχωρεί στην οικογένεια Καλλιγά ως βοηθός της Νικαίτης, αυξάνοντας όλο και περισσότερο την πίεση στη Ζωή. Παράλληλα, ο έρωτας του Λευτέρη με την Άννα ανθίζει, ενώ ο Ορφέας αρχίζει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φωτεινή.
{https://www.youtube.com/watch?v=Yt-emAaLizY}
Η Νικαίτη το αντιλαμβάνεται εγκαίρως και το βλέπει ως ευκαιρία για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά της. Κι ενώ οι σχέσεις όλων περιπλέκονται επικίνδυνα, ο μυστηριώδης Άγγελος Μανιάτης αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λευτέρη το τρομερό μυστικό που κρύβει και πώς αυτό συνδέεται με την οικογένεια Καλλιγά.
Δείτε το trailer:
{https://www.youtube.com/watch?v=R6qjKqkKGtY}