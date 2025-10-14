«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:00.

Με συναρπαστικές εξελίξεις και έντονα συναισθήματα έρχεται το νέο επεισόδιο από τη δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος αποκαλύπτει το μυστικό του στον Λευτέρη και ο Ορφέας αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την Φωτεινή…

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00

Η Φωτεινή εισχωρεί στην οικογένεια Καλλιγά ως βοηθός της Νικαίτης, αυξάνοντας όλο και περισσότερο την πίεση στη Ζωή. Παράλληλα, ο έρωτας του Λευτέρη με την Άννα ανθίζει, ενώ ο Ορφέας αρχίζει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φωτεινή.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yt-emAaLizY}

Η Νικαίτη το αντιλαμβάνεται εγκαίρως και το βλέπει ως ευκαιρία για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά της. Κι ενώ οι σχέσεις όλων περιπλέκονται επικίνδυνα, ο μυστηριώδης Άγγελος Μανιάτης αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λευτέρη το τρομερό μυστικό που κρύβει και πώς αυτό συνδέεται με την οικογένεια Καλλιγά.

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=R6qjKqkKGtY}