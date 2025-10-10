Πρεμιέρα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου στον Alpha.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας οικογενειακής κωμωδίας του Alpha, οι «Τρομεροί γονείς», Ευδοκία Ρουμελιώτη και Γιώργος Κριθάρας βρέθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησαν με την Κατερίνα Καινούργιου για τον ρόλο τους και τη σειρά.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς, μίλησαν για τους ρόλους τους και τα όσα επρόκειτο να συμβούν στη νέα οικογενειακή κωμωδία του σταθμού.

«Τρομεροί γονείς» - Πρεμιέρα 11 Οκτωβρίου στις 20:00 στον Alpha.

«Ο βασικός λόγος που είπα το «ναι» στη σειρά ήταν η Ευδοκία. Κάναμε τα δοκιμαστικά, είχαμε χημεία τρομερή και είπα το «ναι».», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Κριθάρας και συνέχισε λέγοντας ότι «επειδή δεν είχα αίσθηση τι είναι τηλεόραση στα δοκιμαστικά υπήρχε μία χημεία την οποία την βλέπεις σε θεατρικά δρώμενα, οπότε είπα ναι θα μπορούσα να το κάνω».

Σε ερώτηση αν οι τηλεθεατές θα δουν στοιχεία της δικής τους οικογένειας κι αν θα ταυτιστούν, η Ευδοκία Ρουμελιώτη είπε: «Εγώ επειδή είμαι μαμά και πολλές φορές πάω στο γύρισμα και νομίζω ότι είναι deja vu, ότι δηλαδή την προηγούμενη μέρα έχω περάσει ακριβώς το ίδιο στο σπίτι, οπότε μετά πάω στο γύρισμα και έχει τόση αλήθεια όλα αυτό που κάνουμε εκεί που πολλές φορές φωνάζει ο Γιώργος Κικίδης μπράβο Ευδοκία, τι καλή που είσαι σ’ αυτή τη σκηνή και τον κοιτάζω και λέω δεν κάνω κάτι, απλώς παίζω τη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά που δεν προσπαθώ για κάτι, δεν είναι ένας ρόλος που λέω κάτσε να τον δω, να τον προσπαθήσω, να το μελετήσω πολύ γιατί είναι τόσο εγώ και τόσο πολύ η καθημερινότητά μου, που πάω εκεί και είναι όλα μια χαρά».

Στην ερώτηση για το αν είναι δύσκολο να παίζουν σε μια σειρά με παιδιά, ο Γιώργος Κριθάρας απάντησε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί τα παιδιά έρχονται για να παίξουν, με την πολύ καλή έννοια. Κι εμείς πηγαίνουμε για να παίξουμε, αλλά εμείς το κάνουμε και «στυγνά» επαγγελματικά γιατί είναι συγκεκριμένοι οι χρόνοι, είναι όλο το επαγγελματικό πλαίσιο. Έρχονται εκεί δύο παιδιά τα οποία έρχονται να παίξουν πραγματικά και αυτό για μένα είναι τρομερά ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και την ποιότητα της δουλειάς. Και λες ας το χαρούμε λίγο κι εμείς με την δική τους αίσθηση. Υπάρχουν αυτά τα δύο παιδιά που σου αλλάζουν την οπτική του πράγματος» με την Ευδοκία Ρουμελιώτη να συμπληρώνει ότι «πάνε το πρωί στο σχολείο, το μεσημέρι σ’ εμάς και λένε τί ωραία, τώρα θα αράξουμε, διάλειμμα από το σχολείο κι απ’ τα μαθήματα. Οπότε αυτό είναι το διάλειμμά τους».

«Η σειρά δείχνει την αλήθεια με τα καλά και τα κακά ενός ζευγαριού, που είναι τόσα χρόνια μαζί που έχουν τα παιδιά τους, που πρέπει να ανταποκριθούν στη δουλειά τους, που πρέπει να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα, τη φθορά που έρχεται με τα χρόνια, να είναι καλοί γονείς, που θυμώνουν, αυτό που πραγματικά ζει μια ελληνική οικογένεια», δήλωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Όσο για το αν έχουν κοινά στοιχεία με την οικογένεια που υποδύονται, ο Γιώργος Κριθάρας είπε: «Βρίσκω κοινά στοιχεία και θέλω να περνάω κιόλας, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που υπήρχε έντονη εκδήλωση της αγάπης, δηλαδή θυμάμαι συνέχεια τους γονείς μου να φιλιούνται, οπότε δεν ήθελα να είναι ένα ζευγάρι που έχει βαρεθεί ο ένας τον άλλο και ότι απλά πρέπει να περνάει η καθημερινότητά τους. Ήθελα να φαίνεται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ακόμα αγαπιούνται και να φαίνεται ότι ακόμα είναι ερωτευμένοι».

Επίσης, ο Γιώργος Κριθάρας μάς λέει για τον «Στέφανο»: «Το μόνο διαφορετικό σε σχέση με μια ελληνική οικογένεια είναι ότι ο πατέρας είναι στο σπίτι. Είναι σεναριογράφος, δουλεύει από το σπίτι οπότε είναι αυτός που φροντίζει λίγο περισσότερο την οικογένεια. Πλένει, καθαρίζει, μαγειρεύει, οπότε είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι συνηθισμένη» με την Ευδοκία Ρουμελιώτη να συμπληρώνει ότι «εγώ δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο, φεύγω απ’ το σπίτι… Από την αρχή με τον Γιώργο θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι να μην βγουν καρικατούρες».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

«Τρομεροί γονείς», πρεμιέρα αύριο στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και Σάββατο και Κυριακή στις 20:00.