Νέα επεισόδια Φάρμα κάθε Δευτέρα με Τετάρτη στις 21:00.

Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση! Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στις 21:00, Φάρμα!

Στο χθεσινό επεισόδιο, (Τρίτη 7 Οκτωβρίου), η πράσινη ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντική εβδομάδα, όπου θα αποχωρήσουν δύο άτομα από τον Αχυρώνα.

Στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, ο Άγγελος Κούκλαρης κατάφερε να κερδίσει και τώρα μένει να αποφασίσει αν θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του ή αν θα προστατέψει κάποιο άλλο μέλος από την ομάδα του.

Τι θα γίνει απόψε στο 9ο επεισόδιο Φάρμα;

Απόψε, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το κλίμα στην πράσινη ομάδα είναι ψυχρό και η ένταση κορυφώνεται, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανυφαντάκη και την Τζωρτζίνα Χρέπα και με αφορμή όσα λέγονται κρυφά, αλλά και φανερά.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, ο Μιχαήλ Στέλιος εκφράζει την έντονη ενόχλησή του, καθώς νιώθει στοχοποιημένος από την ομάδα του, ενώ η Ανδριανή Δεληγιώργη θεωρεί ότι οι «μάσκες» κάποιων έπεσαν και αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά τους πρόσωπα και οι προθέσεις τους. Όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι μονομάχων. Αυτή τη φορά η νίκη θα κριθεί στις τέσσερις νίκες και οι μονομάχοι θα παλέψουν τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι δύο θα καταφέρουν να παραμείνουν στη Φάρμα και να συνεχίσουν να διεκδικούν το έπαθλο των 50.000€;

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=vZt6BcajQ_Q}