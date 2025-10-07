Η ιδιαίτερη συζήτηση μεταξύ του Κώστα Τσουρού και της Κατερίνας Καινούριου στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε ο Κώστας Τσουρός, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, οι δύο παρουσιαστές, αναφέρθηκαν στα νούμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», στα πρώτα βήματα της καριέρας του παρουσιαστή στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, καθώς επίσης και στην κριτική που ο ίδιος έχει ασκήσει ανά διαστήματα σε πρόσωπα της τηλεόρασης.

Όσα ανέφερε ο Κώστας Τσουρός

Αρχικά λοιπόν, ο παρουσιαστής, ανέφερε πως έχει τελειώσει φιλολογία, πως πιστεύει στο Θεό και πως τα πρώτα του βήματα στο ρεπορτάζ, ξεκίνησαν από μια συνέντευξη που τον οδήγησε στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ: «Τυχαία εντελώς έγινε (να ασχοληθεί με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ). Εγώ όταν είχα πάει στην ΕΡΤ, τότε, είχα πάει ως φιλόλογος, και διόρθωνα τα κείμενα στις ειδήσεις και όλα αυτά και κάποια στιγμή, υπήρχαν τότε θέσεις ανασυντάκτη, προέκυψε μια ανάγκη και μου λέει η διευθύντρια «θες να πας να κάνεις μια τηλεφωνική συνέντευξη;». και την κάνω, τους άρεσε, ήταν σε έναν Μητροπολίτη τότε, και σιγά- σιγά του μπήκε η ιδέα να κάνω εκκλησιαστικό ρεπορτάζ…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Σχετικά λοιπόν με την παρουσίαση, ο Κώστας Τσουρός , σημείωσε: «Το ότι είμαι κεντρικός παρουσιαστής, δεν μου λέει κάτι, εμένα μου αρέσει να κάνω τη δουλειά που κάνω και από τη κάθε θέση που μου έχει ανατεθεί να εξυπηρετώ αυτό που μου έχει ανατεθεί. Έτυχε πριν από τρία χρόνια στο Mega να μου αναθέσουν να κάνω μια δική μου εκπομπή… Θεωρώ ότι μου δόθηκε η ευκαιρία».

Για τα νούμερα της τηλεθέασης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν έλεγα ότι δεν με στεναχωρεί (τα χαμηλά νούμερα), θα έλεγα ψέματα. Δεν βλέπω το 2% ή 3% και λέω «α τι καλά», από την άλλη όμως, επειδή, έχω μάθει και σε συνθήκες που χρειάζονται προσπάθεια και σιγά – σιγά, χτίζονται τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι πολύ αρχή ακόμα».

Κλείνοντας η Κατερίνα Καινούργιου, ρώτησε τον Κώστα Τσουρό, αναφορικά με τις κριτικές που έχει ασκήσει ανά διαστήματα, με τον ίδιο να απαντάει ως εξής: «Έχω μετανιώσει πολλές φορές γιατί έχω κρίνει ανθρώπους υποκειμενικά και πιο αυστηρά από ότι θα έπρεπε. Έκρινα όμως τις πράξεις και τα λόγια, όχι τον ίδιο άνθρωπο. Υπήρχαν στιγμές που ανθρώπους, όπως κι εσένα, πολλές φορές σας έκρινα αυστηρά για άλλους λόγους».

Η παρουσιάστρια λοιπόν σε αυτό το σημείο, εξέφρασε τα συναισθήματά της ως προς αυτό: «Έχω εκτιμήσει, παρόλα αυτά, ότι έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου ζήτησες συγγνώμη, λέγοντάς μου ότι ίσως να ήσουν λίγο υπερβολικός. Κι εγώ τη συγγνώμη την εκτιμάω πάρα πολύ από τους ανθρώπους».

«Η συγγνώμη και το ευχαριστώ είναι από τις πιο ωραίες λέξεις», κατέληξε ο Κώστας Τσουρός!

