Όσα ανέφερε ο φωτογράφος Βαγγέλης Ρασσιάς για την Αλίκη Βουγιουκλάκη!

Μια αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο φωτογράφος, Βαγγέλης Ρασσιάς στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη!

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή, ο σπουδαίος φωτογράφος, υποδέχτηκε την δημοσιογράφο στον προσωπικό του χώρο, όπου φαίνεται και η δουλειά του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μπροστά στο φακό του Βαγγέλη Ρασσιά, έχουν ποζάρει πρόσωπα ευρέως γνωστά και αναγνωρισμένα, όπως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ρόμπερτ Ρέντφορντ αλλά και η εθνική σταρ του κινηματογράφου, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, ο Βαγγέλης Ρασσιάς, αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, υπογραμμίζοντας πως ήταν ένα πρόσωπο που πρόσεχε την εικόνα της σε υπερβολικό βαθμό: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, τότε τουλάχιστον, ήταν ένας άνθρωπος πρόσεχε την εικόνα της σε σημείο που εν τέλει ήταν ενοχλητικό. Τελικά δε ξέρω αν κοίταζε εμάς ή κοιτούσε έναν καθρέπτη. Σε όλο αυτό το πράγμα, έλεγα «Πού είναι η αληθινή της έκφραση;», σκεπτόμενος βέβαια τις δουλειές που είχα κάνει εκτός Ελλάδας»

Μάλιστα, ρωτήθηκε για τον τίτλο «Εθνική σταρ» που χαρακτηρίζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, επί σειρά ετών και ο ίδιος τοποθετήθηκε ως εξής: «Θεωρώ υπερβολικό τον τίτλο «Εθνική Σταρ». Σαν ηθοποιός πρόσεχε την εικόνα που η ίδια είχε δημιουργήσει...», κατέληξε ο φωτογράφος.

