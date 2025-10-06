Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Η Ιωάννα Τούνη έγινε για πρώτη φορά νονά, βαφτίζοντας μαζί με δύο φίλες της τον γιο της κολλητής της, Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, με την επιχειρηματία να φτάνει στο νησί από την προηγούμενη ημέρα, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο.

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, χωρίς να κρύβεται από τα φλας των φωτογράφων και τις κάμερες, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν γίνει γνωστά αρκετά στοιχεία για τη σχέση τους.

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Ρομπέρτος έφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι-χέρι. Στα πλάνα του Mykonos Live TV, η influencer φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Παρη, ενώ με το δεξί χέρι της κρατάει το χέρι του συντρόφου της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, φαίνεται πως η Ιωάννα έχει ερωτευτεί ξανά, με το ζευγάρι πλέον να μην κρύβεται. Ο Δημήτρης Ρομπέρτος, γνωστός για το χαμηλό του προφίλ, ξεχώρισε για τη γοητεία και το στυλ του. Όσοι τους έχουν δει μαζί δεν σταματούν να μιλούν για το πόσο ταιριαστοί είναι.