Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε η Σταυρούλα Χρυσαείδη από το Exathlon.

Με μια αναπάντεχη, οικιοθελή αποχώρηση ξεκίνησε το αποψινό επεισόδιο του Exathlon, με τη Σταυρούλα Χρυσαείδη, να κλείνει πίσω της την πόρτα του αθλητικού ριάλιτι.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Σταυρούλα, σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, λίγο πριν την έναρξη του σημερινού αγωνίσματος, συγκινημένη, ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο Γιώργος Καράβας, έκανε γνωστά τα δυσάρεστα νέα της αποχώρησης, λέγοντας πως ο τραυματισμός της είναι αρκετά σημαντικός. Να σημειωθεί ωστόσο, πως η ίδια, υπήρξε μια από τις παίχτριες που ξεχώρισαν λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα και των αντοχών της στο στίβο μάχης.

Μιλώντας λοιπόν στους συμπαίχτες της και τον Γιώργο Καράβα, έκανε σαφές, πως η απόφαση να αποχωρήσει ήταν καθαρά προσωπική, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Νιώθω πολύ περίεργα, ανάμεικτα συναισθήματα. Παίρνω την πιο δύσκολη απόφαση, να βγάλω εμένα απ’ το παιχνίδι. Δεν κρύβομαι, δεν ήρθα για να χάσω, ήρθα για να πάρω το τρόπαιο, αλλά δεν θα συμβεί. Δεν είναι απόφαση του γιατρού, ούτε της παραγωγής, είναι δική μου».

Όπως γίνεται κατανοητό από τα λεγόμενά της, οι πολλαπλοί τραυματισμοί και ο τελευταίος στο πόδι της, ήταν η αιτία πίσω από την απόφασή της: «Και σήμερα να παίξω και να παραμείνω, μετά τι; Έχει και συνέχεια το παιχνίδι, δεν μπορώ με ένα πόδι να φτάσω στον τελικό και να κερδίσω. Για μένα πάνω απ’ όλα είναι η υγεία μου. Ευχαριστήθηκα πολύ το Exathlon, παρόλο που είχα πολλές ατυχίες και τραυματισμούς».

Για τους συμπαίχτες της μάλιστα ανέφερε: ««Με όλα τα παιδιά έχω καλή σχέση και τους εκτιμώ όλους. Το ότι με πίστευαν πολύ είναι όμορφο να το νιώθεις. Ήταν όμορφο ταξίδι, στενοχωριέμαι που τελειώνει έτσι, αλλά τα κρατάω όλα, ήταν όμορφες στιγμές».

Δείτε το βίντεο:

