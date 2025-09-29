Εκπλήξεις και νέους κανονισμούς ανακοίνωσε ο Γιώργος Καράβας για τους παίχτες του Exathlon.

Οι αλλαγές στο Exathlon, είναι πλέον γεγονός! Ο Γιώργος Καράβας, στο αποψινό επεισόδιο. Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε ορισμένες λεπτομέρειες με τους παίχτες του αθλητικού ριάλιτι, οι οποίες μάλιστα τους άφησαν με το «στόμα ανοιχτό».

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του επεισοδίου, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε στους παίχτες και των δύο ομάδων, πως το παιχνίδι πλέον, γίνεται ατομικό.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Καράβας για τις αλλαγές στο Exathlon

Χαμογελώντας λοιπόν ο Γιώργος Καράβας, ανακοίνωσε στις δύο ομάδες τις αλλαγές των κανονισμών ως εξής: «Έρχομαι με διάφορες ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις αφορούν το Exathlon και τον νέο αέρα στον οποίο εισέρχεται το παιχνίδι. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι στιγμής για το Exathlon, ξεχάστε το. Το παιχνίδι από ομαδικό γίνεται ξεκάθαρα ατομικό».

Και συνέχισε λέγοντας: «Περίεργες φατσούλες βλέπω, φάτσες με ιδιαίτερες απορίες. Είμαι όλος αυτιά για εσάς, θα απαντήσω σε όποια ερώτηση μπορεί να θέλετε να κάνετε ή να έχετε στο κεφάλι σας. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πλέον παίζετε αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας ασφάλεια και τη δική σας παραμονή στο Exathlon. Ό,τι ξέρατε έχει εντελώς αλλάξει».

Σε δεύτερο χρόνο, προτού οι παίχτες εκφράσουν τις απορίες τους, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε, πως σήμερα θα αγωνιστούν μόνο οι γυναίκες, προκειμένου να κερδίσουν ένα σπουδαίο πλεονέκτημα. Παράλληλα, δεν υπάρχουν πλέον ματσαρίσματα, ενώ όλες οι διαδικασίες θα γίνονται μόνο μέσω κλήρωσης.

