Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της σειράς: «Να μ’ αγαπάς» του Alpha. Οι πρωταγωνιστές της οικογένειας Καλλιγά συστήνονται!

Λίγες μέρες απέμειναν μέχρι τη μεγάλη πρεμιέρα του Alpha της νέας σειρά «Να μ’ αγαπάς», οι πρωταγωνιστές της οικογένειας Καλλιγά συστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό.

Το «Να μ’ αγαπάς», η νέα δραματική σειρά του σταθμού, έρχεται στις 6 Οκτωβρίου, στις 20:00 για να ξετυλίξει μια άκρως συναισθηματική και με καλά κρυμμένα μυστικά, ιστορία.

«Να μ’ αγαπάς»: Ποια είναι η οικογένεια Καλλιγά

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Θεόφιλος Καλλιγάς (Στάθης Σταμουλακάτος)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πατέρας του Χαρίλαος Καλλιγάς υπήρξε πολύ σημαντική προσωπικότητα της Ναυπλιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού. Ο Θεόφιλος παρέλαβε από τον πατέρα του μια σειρά από ακμάζουσες επιχειρήσεις και προσπάθησε να τον ξεπεράσει πραγματοποιώντας οικονομικά ανοίγματα που όμως έπεσαν στο κενό.. Είναι ευέξαπτος όταν δεν τον ακούν, μαθημένος να αποφασίζει και οι άλλοι να ακολουθούν. Όμως δεν έχει τη στόφα του ηγέτη, στις δύσκολες περιστάσεις αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και αναζητά τις εύκολες λύσεις. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, μητέρας του μικρού Ορφέα, προσέλαβε ως δασκάλα του παιδιού τη νέα και πανέμορφη Ζωή. Την ερωτεύθηκε και σύντομα παντρεύτηκαν. Ως σύζυγος είναι απόλυτα δοσμένος σ’ αυτήν, της έχει βαθιά και απόλυτη εμπιστοσύνη, κάθε επιθυμία της είναι γι’ αυτόν διαταγή.

Ζωή Καλλιγά (Στεφανή Καπετανίδη)

Η μητέρα των διδύμων Φωτεινής και Λευτέρη, κεντρικό πρόσωπο του δράματος.

Σε νεαρή ηλικία έφυγε από την οικογένεια της στα Γιάννινα και βρέθηκε φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ξένη σε ξένο τόπο, ερωτεύεται τον όμορφο Μιχάλη. Η Ζωή μένει έγκυος και ο Μιχάλης είναι εξαφανισμένος. Μόνο της στήριγμα η Περιστέρα, η αγαθή μητέρα του Μιχάλη, που θα τη βοηθήσει στη γέννα. Λίγα 24ωρα όμως μετά η Ζωή εγκαταλείπει τα νεογέννητα στη γιαγιά και εξαφανίζεται για πάντα από τη ζωή τους.

27 χρόνια μετά ζει στο Ναύπλιο, σύζυγος του μεγάλου επιχειρηματία Θεόφιλου Καλλιγά και μητέρα δύο παιδιών που έκανε μαζί του. Η απροσδόκητη εμφάνιση των εγκαταλειμμένων παιδιών της την παγώνει. Η πληγή ξανάνοιξε και τώρα ήρθε η ώρα μιας δύσκολης αναμέτρησης. Φαίνεται πως στη ζωή της τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις τον είχαν πάντα οι άλλοι. Μεγάλωσε χειραγωγούμενη από μητέρα της Νικαίτη, κάτι που συνεχίζεται και τώρα που ζουν πάλι μαζί στο Ναύπλιο, στην έπαυλη των Καλλιγά. Δε στερείται προσωπικότητας όμως δύσκολα θα αντιταχθεί στο ρεύμα.

Νικαίτη Καψάλη (Μάνια Παπαδημητρίου)

Μητέρα της Ζωής. Καταγωγή από οικογένεια πλούσιων εμπόρων του Μετσόβου, πλην ξεπεσμένων οικονομικά. Μετρ της χειραγώγησης. Αρκετά η Νικαίτη ζει στο αρχοντικό των Καλλιγά απολαμβάνοντας τα πλούτη και τις ανέσεις που της προσφέρονται από τον γαμπρό της Θεόφιλο και κάνει τα πάντα ώστε να μην τα απωλέσει. Γοητευτική και ήσυχη προσπαθεί να μη τραβά την προσοχή. Έπαιξε ρόλο ακόμα και στην απομάκρυνση του Ορφέα στο Ελβετικό οικοτροφείο. Όταν, με την εμφάνιση των διδύμων, μαθαίνει το παλιό δράμα της κόρης της, το μόνο που σκέφτεται είναι το πώς θα διασώσει την άνετη ζωή της. Σοκάρει η ικανότητα της να αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με τη στιγμή και τις επιδιώξεις της. Έχει παίξει τεράστιο και καταστροφικό ρόλο στο μεγάλωμα των εγγονιών της Εβίτας και Χάρη.

Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Ο πρωτότοκος γιός του Θεόφιλου. Έχασε τη μητέρα του μικρός και γαντζώθηκε συναισθηματικά στη Ζωή που ανέλαβε το μεγάλωμά του. Πολύ σύντομα όμως βρέθηκε οικότροφος σε ακριβό σχολείο της Ελβετίας όπου μεγάλωσε σε βαθιά ανομολόγητη μοναξιά μακριά από τον πατέρα του και τα αδέρφια που γεννήθηκαν από το δεύτερο γάμο. Το αίσθημα αυτό τον ακολουθεί και τον καθορίζει και στην ενήλικη ζωή του. Η αγάπη που δέχεται από τη μαγείρισσα Χαρούλα, την οποία υπεραγαπά, δεν αρκεί να γεμίσει το κενό. Αναγκάστηκε να τα βγάζει πέρα μόνος, πράγμα που τον έκανε δυναμικό και οξυδερκή. Κατάφερε να δημιουργήσει μια επιτυχημένη σύγχρονη επιχείρηση στη Γερμανία με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες. Παρότι ιδιαίτερα ευγενικός και αβρός στις σχέσεις του με τους άλλους, υπάρχουν στιγμές που μας ξαφνιάζει με παράδοξες κινήσεις και αποφάσεις.

Χάρης Καλλιγάς (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ)

Ο γιός της Ζωής και του Θεόφιλου. Μεγάλωσε μέσα στον πλούτο, πιστεύει πως όλα υπάρχουν για την ευχαρίστηση του. Απολαμβάνει τις ανέσεις που του προσφέρονται χωρίς να διανοείται το πόσο εύκολο είναι όλα να χαθούν. Μεταφέρει την απαξίωση που διαρκώς εισπράττει από τον πατέρα του στους «κάτω» από αυτόν. Θέλει να πείσει πως αξίζει χωρίς να προσπαθεί. Θα αναζητήσει συμμαχίες που δε γνωρίζει πόσο θα του κοστίσουν. Ο Ορφέας στα μάτια του είναι μια σκιά που καλό θα ήταν να χαθεί για να αναδειχθεί ο ίδιος. Πολύ συχνά οι κινήσεις του έχουν καταστροφικές συνέπειες και γίνονται αιτία χλευασμού της οικογένειας.

Εβίτα Καλλιγά (Μαρίλια Μητρούση)

Η κόρη της Ζωής και του Θεόφιλου. Αντίστοιχη του αδελφού της Χάρη με τον οποίο συμπλέουν αρμονικά. Γι’ αυτήν ο μόνος ενδιαφέρον κόσμος είναι αυτός των Social Media και προσπαθεί να γίνει influencer. Διαρκώς παραπονούμενη όταν η προσοχή των άλλων δεν είναι στραμμένη σε κείνην. Οι γονείς της, όπως και στον αδελφό της, δεν της πρόσφεραν πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά μόνο απεριόριστη ασυλία. Δεν έχει επαφή με τα αισθήματα των άλλων. Παθολογικά προσκολλημένη στον ετεροθαλή της Ορφέα, βλέπει την Άννα ως κίνδυνο και θα προσπαθήσει να την αποκαθηλώσει με κάθε τρόπο. Η Εβίτα θα γίνει για τη Ζωή η απόδειξη του πόσο λάθος έχτισε εκείνη τη ζωή της.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.

«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.