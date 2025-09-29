«Πόρτο Λεόνε»- Όσα συμβαίνουν στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Τι αποκάλυψε η Αλεξάνδρα Καπετανάκου και τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς;

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Alpha, «Happy Day», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, αποκαλύπτοντας μάλιστα και ορισμένες λεπτομέρειες για τη νέα σειρά «Πόρτο Λεόντε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.

Το «Πόρτο Λεόνε» από τα μάτια της Αλεξάνδρας Καπετανάκου

Ο τηλεοπτικό σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», δε χρειάζεται συστάσεις. Ήδη, στα πρώτα επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του Alpha ξεχώρισε με την ερμηνεία της, συζητήθηκε κι απέσπασε κολακευτικές κριτικές. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια ήταν σήμερα προσκεκλημένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day» και μίλησε για το ρόλο της, έδωσε και spoiler αλλά και αποκάλυψε το πώς γυρίστηκε η συγκλονιστική σκηνή που θα παρακολουθήσουμε απόψε.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι χαμηλών τόνων, ξύπνια και προκομένη, μικροπαντρεμένη κι ακόμα πολύ όμορφη. Αναλαμβάνει δράση στην Τρούμπα αποκαλύπτοντας «προσόντα» πολύ καλά κρυμμένα. Στην πραγματικότητα, ο βαθύς πόνος της δολοφονίας του γιου της έχει σκίσει στα δυο την ψυχή της, γι’ αυτό και θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Το ότι με σκέφτηκαν για να υποδυθώ την Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι πολύ ωραίο για μένα. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα τα σενάρια έχτισα τον ρόλο με τρόπο που στην πορεία θα φανεί. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί συνεργάζομαι με αυτούς τους συνεργάτες και τους συναδέλφους» λέει η Μαρίνα Ασλάνογλου. «Οι σκηνές που γυρίσαμε στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια, είναι πάρα πολύ δυνατές» προσθέτει.

Η σκηνή που βρίσκει το γιο της αιμόφυρτο «έγραψε» στην τηλεοπτική σεζόν. Αγαπήθηκε, επαινέθηκε, γράφτηκαν εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία της. Σήμερα θα δούμε τη συγκλονιστική συνέχεια αυτής σκηνής. Για την ακρίβεια, στο σημερινό επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε την πιο «δύσκολη σκηνή που έχει γυρίσει στη σειρά». Πρόκειται για τη «σκηνή στην οποία φέρουν το νεκρό γιο μου (τον Στράτο) στο σπίτι. Ουσιαστικά είναι ο θρήνος της ο μεγάλος, αυτή η σκηνή είναι και η πιο δύσκολη που έχω κάνει σε αυτή τη σειρά. Έκανα ώρα να συνέλθω» αφού ολοκληρώθηκε. «Αυτή τη σκηνή τη γύρισα με σκηνοθέτη τον Γιώργο Κορδέλλα. Κάναμε πρόβες μέχρι ένα σημείο. Στη συνέχεια είπε «ανοιχτές οι κάμερες. Τραβάτε…». Κι έγινε αυτό γιατί δεν μπορούσα κι εγώ να ξανακάνω τη σκηνή».

«Δεν είμαι η Μαρίνα εκείνη την ώρα. Είμαι η Αλεξάνδρα. Ξεκάθαρα. Επειδή με είδα. Και ξανάβαλα τη σκηνή για να με δω, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι εγώ» αναφέρει.

«Γιατί με ρωτήσαν, έλαβα πολλά μηνύματα και πολλά τηλεφωνήματα κι από μαμάδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους άγγιξε πάρα πολύ αυτό, για το τι σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Μια κοπέλα με ρώτησε σκεφτόμουνα το γιο μου; Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να έχω αντίκρισμα το δικό μου το παιδί». Αλλά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«προσπάθησα να μπω στη ψυχοσύνθεση αυτής της γυναίκας, το ότι είναι Μανιάτισσα, το ότι έχει στην ψυχοσύνθεσή της το μοιρολόι, το θρήνο. Και πως γίνεται μια μάνα να χάνει ακαριαία το παιδί της, στο οποίο έχει λατρεία».

Η σκηνή είναι έντονη, έχει ένταση και συναίσθημα. «Βέβαια. Ακριβώς. Γιατί ακούγεται μια φωνή “τον φέρνουνε, τον ανεβάζουνε…” οπότε αυτό έπρεπε να μου κάνει ένα trigger την ώρα που γυρνούσα τη σκηνή και μιλούσα με τον Γρηγόρη, τον κολλητό του Στράτου. Οι τηλεθεατές ξέρουν τι έχει συμβεί, αλλά η Αλεξάνδρα δεν ξέρει ότι αυτός είναι που έχει δολοφονήσει» τον Στράτο.

«Από το σημερινό επεισόδιο αρχίζει να ξετυλίγεται ο μύθος της σειράς» υπογραμμίζει. «Σήμερα η Αλεξάνδρα πάει στην εκκλησία που γίνεται η κηδεία του γιου της και φεύγει. Δεν πάει ούτε στο νεκροταφείο. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα θάψει το παιδί της. Θέλει να πάρει εκδίκηση. Τέλος»!

Ωστόσο η Μαρίνα Ασλάνογλου σημειώνει ότι, «πέρα από τη βασική ιστορία που είναι οι δύο κόσμοι, η μέρα και η νύχτα, η Τρούμπα και η Καστέλα υπάρχουν και τα κορίτσια (του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε), τα οποία είναι εξαιρετικά και θα δούμε στη συνέχεια τις ιστορίες τους». Κι επειδή «στην Τρούμπα τον έρωτα τον πληρώνεις ακριβά» , κάποια κορίτσια το πληρώνουν ακριβά αυτό, γιατί δεν έχουν δικαίωμα στον έρωτα και στο όνειρο».

{https://www.youtube.com/watch?v=_Urvl4Quojk}

Όσα θα δούμε σήμερα στο «Πόρτο Λεόνε»

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 03

Ο Πειραιάς µαυροντυµένος αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί το θάνατο του γιού της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του. Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό. Η Βούλα προσπαθεί να πείσει την συντετριµµένη Άντζελα να αδράξει την ευκαιρία των εισιτηρίων και να φύγει για την Αµερική, έστω και µόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα δώσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν στη ζωή του. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) φιλά το γιο της τον Στράτο για τελευταία φορά. Δεν αντέχει άλλο και φεύγει από την εκκλησία αφήνοντας τον άνδρα της Ηλία (Αλέκος Συσσοβίτης) και το μικρό της γιο τον Ανδρέα (Δημήτρης Σέρφας). Στο προαύλιο έρχεται να την βρει η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αλλά η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να δεχτεί καμμιά κουβέντα παρηγοριάς από κανέναν. Είναι αφύσικο η μάνα να θάβει το παιδί της. Εύχεται καμμία μάνα να μη βρεθεί στη θέση αυτή… Φεύγει συντετριμμένη, αφήνοντας την Γαλήνη πίσω της να την κοιτά βουρκωμένη. Καμμιά από τις δυο τους δεν ξέρει αυτά που επιφυλάσσει η μοίρα γι’ αυτές…

{https://www.youtube.com/watch?v=M1XhkDrpF7k}

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) κοιτά δακρυσμένη τα προσωπικά αντικείμενα του γιου της, τα σημειώματά του, το ρολόι του, τα σπίρτα του… Βρίσκει ένα σημείωμα από μια γυναίκα που τον αποκαλούσε «άνδρα της» και μίλαγε για τη νέα σελίδα στη ζωή τους που θ’ άρχιζαν σε λίγες μέρες, μακριά απ’ όλους… Η πιστή Ματίνα (Γιάννα Ζιάννη) δεν μπορεί ν’ απαντήσει στο αγωνιώδες ερώτημα της Αλεξάνδρας για το ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που έγραψε το σημείωμα αυτό στον Στράτο, πριν αυτός δολοφονηθεί…

{https://www.youtube.com/watch?v=K_U958zRbO8}