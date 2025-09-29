Πρεμιέρα για τη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1+. Ποια είναι η πλοκή της ιστορίας;

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», έρχεται με μια συναρπαστική πρεμιέρα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+, από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή, είναι βασισμένη στο πολυσυζητημένο σίριαλ «Your Honor» και έρχεται με διπλό επεισόδιο.

Κάθε Τετάρτη, θα προβάλλονται δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν κόσμο, όπου η Δικαιοσύνη συγκρούεται με την πατρική αγάπη, η αλήθεια με το ψέμα και η ηθική με την ανάγκη για επιβίωση.

Λίγα λόγια για την ιστορία

Ο δικαστής Πέτρος Δημητρίου βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Με το βάρος της Δικαιοσύνης στους ώμους του, το καθήκον συγκρούεται με την πατρική αγάπη και κάθε απόφαση που παίρνει φέρνει αλυσιδωτές συνέπειες.

Μέχρι πού θα φτάσει για να προστατεύσει το παιδί του;

Όσα θα δούμε στα δύο πρώτα επεισόδια της πρεμιέρας

Επεισόδιο 1 – Η σύγκρουση που αλλάζει τα πάντα

Ο διακεκριμένος δικαστής Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) βλέπει τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε μια στιγμή, όταν ο γιος του, Άλκης Δημητρίου (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τραγικό ατύχημα. Το θύμα δεν είναι άλλος από τον γιο του αδίστακτου και πανίσχυρου μαφιόζου Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς). Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δικαστή με τα πιο σκοτεινά του διλήμματα: τον νόμο, την πατρική αγάπη και την εκδίκηση που απειλεί να καταπιεί τους πάντες…

Επεισόδιο 2 - Η αρχή της αποκάλυψης

Η σύλληψη του νεαρού που είχε αναλάβει να εξαφανίσει το μοιραίο αυτοκίνητο πέφτει σαν κεραυνός.

Ο διακεκριμένος δικαστής Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς κάθε του κίνηση μπορεί να εκθέσει τον ίδιο και τον γιο του, Άλκη Δημητρίου (Νικόλας Χαλκιαδάκης), σε ανυπολόγιστους κινδύνους. Την ίδια στιγμή, ο πανίσχυρος μαφιόζος Μανώλης Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) αρχίζει την ανελέητη αναζήτησή του. Δεν θα χρειαστεί πολύ για να φτάσει στα πρώτα στοιχεία που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια αλήθεια που κανείς δεν θέλει να αποκαλυφθεί…

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=CduU8Zr2lUc}

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου. Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, την Τετάρτη 1 η Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr και δείτε την δραματική σειρά της σεζόν.