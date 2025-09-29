Νέο επεισόδιο απόψε το βράδυ.

Η σειρά «Γιατί ρε Πατέρα» κάνει δυναμικό comeback τη Δευτέρα 29/09/2025 στον ΑΝΤ1 και είναι έτοιμη να μας χαρίσει γέλιο, ανατροπές και… μυστήριο μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Τι θα δούμε απόψε 29/9 στο «Γιατί ρε πατέρα»

Τα τρία αδέρφια έχουν μόνο 24 ώρες για να παραδώσουν στον Μιχαήλο μια… βαλίτσα με χρήματα. Η καχυποψία ανάμεσά τους χτυπά κόκκινο: ποιος θα την κρατήσει; Και ενώ όλα μοιάζουν ξεκάθαρα, η αλήθεια στη μοιραία καφετέρια κρύβει ανατροπές που κανείς δεν περίμενε.

Ο Νίκος δεν είναι μόνος του εκεί – μαζί του είναι η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ποιος έχει τη βαλίτσα, αλλά ένα απρόβλεπτο γεγονός θα αλλάξει τα πάντα…

{https://www.youtube.com/watch?v=EFPnshKAJ8U}