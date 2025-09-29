«Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον ευατό του… Είναι ασθενής!» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Είναι λεβέντης αλλά είναι και κάτι άλλο που δεν το λέμε αλλά όλο γύρω γύρω το φέρνουμε…» σχολίασε αρχικά λέγοντας πως γνωρίζει λεπτομέρειες για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Δεν καταλάβαινε τι έκανε…» υποστήριξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν για να κάνουν μαζί μία συνέντευξη του είχε ζητήσει 2 μπουκάλια ουίσκι.

«Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον ευατό του… Είναι ασθενής! Όσοι από εμάς ξέρουμε και το παίζουμε λεπτεπίλεπτα» επισήμανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Από την πλευρά της η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να τον διακόψει.

