Απρόβλεπτο και επεισοδιακό το αποψινό Deal. Με πόσα έφυγε ο Δημήτρης;

Με το κουτί και τον αριθμό «3» ανέλαβε δράση στο Deal, σήμερα ο Δημήτρης, ο οποίος έκανε μια δυναμική αρχή, βγάζοντας εκτός όλα τα μπλε νούμερα από τον πίνακα.

Δύσκολη ωστόσο εξελίχθηκε η πορεία του παιχνιδιού, καθώς όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν το Deal, είναι ένα παιχνίδι για τυχερούς. Αρωγός στο πλευρό του Δημήτρη στάθηκε ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει τα νέα από τον τραπεζίτη και να μεταδώσει στο τηλεοπτικό κοινό τα όσα έλαβαν χώρα στο σημερινό επεισόδιο.

Deal- Απρόβλεπτο το αποψινό επεισόδιο

Παρά το γεγονός λοιπόν, πως ο Δημήτρης, κατάφερε να βγάλει εκτός από την αρχή τα πιο μικρά ποσά, προς το τελείωμα του επεισοδίου, έχει κρατήσει μέσα τις 7.500 ευρώ και το ποσό των 5.

Το ενδεχόμενο της ανταλλαγής έδωσε ο τραπεζίτης σε ένα από τα επόμενα τηλεφωνήματα, μια ευκαιρία που άδραξε ο Δημήτρης, δίνοντας το κουτί με τον αριθμό «3» και κρατώντας αυτό με το «6».

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο τραπεζίτης, κάλεσε ακόμη μια φορά, τον Γιώργο Θαναηλάκη για να του προσφέρει το ποσό των 3.500 ευρώ, το οποίο αποδέχτηκε με δύο χτυπήματα ο Δημήτρης.

Όταν ωστόσο, ήρθε η στιγμή της αποκάλυψης, το κουτί που είχε απομείνει στα χέρια του συμπαίκτη του και στο Νομό Ευβοίας, περιείχε τα 5 ευρώ, ενώ το δικό του ήταν το τυχερό. Παρά ταύτα, ο ίδιος είχε κάνει ήδη το Deal με τον τραπεζίτη, κλειδώνοντας τις 3.500 ευρώ.

Στη λήξη του επεισοδίου, ο παρουσιαστής, έδωσε την δυνατότητα στον Δημήτρη να ανοίξει ένα από τα επιπλέον κουτιά, αυτό που θα ήθελε να πάρει αν συνέχιζε. Το αποτέλεσμα έδειξε πως το δεύτερο κουτί, περιείχε το «0», κάνοντας έτσι τον ίδιο να αισθανθεί τυχερός που σταμάτησε και έφυγε με τις 3.500 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd59w3qdm3ah?integrationId=40599y14juihe6ly}