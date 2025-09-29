Με 7.500 ευρώ, έφυγαν οι «Τρεις Σωματοφύλακες» από το «The Chase»

Στο αποψινό επεισόδιο του «The Chase», οι τρεις διαγωνιζόμενοι απέδειξαν την αξία τους… ρίχνοντας «σκόνη» στον αντίπαλο, τον «Αδέκαστο», ο οποίος, με λάθος απαντήσεις και με τα πάσο, έδωσε τον χώρο στους «τρεις σωματοφύλακες» να καλύψουν το κενό του.

Πιο συγκεκριμένα η Κυριακή, ο Δημήτρης και ο Ηλίας, ήρθαν αντιμέτωποι μαζί του, με την παρουσιάστρια, τη Μαρία Μπεκατώρου, να κάνει την μία ερώτηση μετά την άλλη, μέσε στα δύο λεπτά, που μετρούσαν αντίστροφα.

«The Chase»: Σκόνη ο «Αδέκαστος»

Αναλυτικότερα λοιπόν, οι «Τρεις Σωματοφύλακες», κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να απαντήσουν 16 σωστές ερωτήσεις, ενώ με τη σειρά του ο «Αδέκαστος», έλαβε τη θέση του απέναντι στους διαγωνιζόμενους.

Ο «Αδέκαστος», δεν έκανε καλή αρχή, καθώς απαντούσε λάθος τη μια ερώτηση μετά την άλλη, δίνοντας την δυνατότητα στον Δημήτρη, την Κυριακή και το Δημήτρη, να σκεφτούν για δεύτερη φορά και να απαντήσουν σωστά.

Η ερώτηση με τον αριθμό έντεκα, ήταν και η καθοριστική: «Ποιος Έλληνας πρωθυπουργός, προκήρυξε δημοψήφισμα για την κατάργηση της Βασιλείας», ήταν το ερώτημα. Ο «Αδέκαστος» απάντησε: «Βενιζέλος», στην εκπνοή του χρόνου με τους, «Τρεις Σωματοφύλακες», να κατακτούν τη νίκη, πριν δώσουν με τη σειρά του τη δική τους απάντηση.

Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα καθορίστηκε από τις 16 ορθές απαντήσεις των διαγωνιζόμενων, έναντι των δέκα στο σύνολο του «Αδέκαστου».

Οι «Τρεις Σωματοφύλακες» λοιπόν, έδειξαν από την αρχή την αξία τους καταφέρνοντας τελικά να φύγουν από το πλατό με 7.500 ευρώ!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd5f3vxooyeh?integrationId=40599y14juihe6ly}