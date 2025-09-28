Προκάλεσε ζημιές με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο, πεζός.

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί.

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε έτσι στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί, επίσης, μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Βασίλης Μπισμπίκης θα παραμείνει το βράδυ κρατούμενος στο τμήμα και θα οδηγηθεί αύριο στην Ευελπίδων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

