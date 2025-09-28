Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προκαλέσει φθορές σε οχήματα της περιοχής.

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου φέρεται να προκάλεσε, με το όχημά του φθορές, σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη γειτονιά της Φιλοθέης.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όλα ξεκίνησαν, όταν κάτοικοι της Φιλοθέης όπου διαμένει ο γνωστός ηθοποιός, άκουσαν εκκωφαντικούς θορύβους και όταν βγήκαν στα μπαλκόνια διαπίστωσαν ότι το όχημα του γνωστού ηθοποιού σε μια περίεργη πορεία.

Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία συγκρατώντας την πινακίδα και αστυνομικοί άρχισαν να τον αναζητούν.

Τελικά, ο ηθοποιός παρουσίαστηκε στις Αρχές και συνελήφθη, ενώ θα ειδοποιηθεί και εισαγγελέας.