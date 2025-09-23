Συγκλόνισε το πρώτο διπλό επεισόδιο στο «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι».

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, έκανε χθες πρεμιέρα στον Alpha.

Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διπλό επεισόδιο το οποίο απέσπασε διθυραμβικά σχόλια στο twitter ενώ μεταξύ άλλων ξεχώρισε η ερμηνεία της Πέγκυς Τρικαλιώτη.

Οι 5 συγκλονιστικές ιστορίες του μυθιστορήματος της Λένας Μαντά που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, ξεδιπλώνονται γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η σειρά θα προβάλλεται πλέον κάθε Παρασκευή από τις 3 Οκτωβρίου και μετά, στις 21:00 το βράδυ.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η ιστορία των πέντε αδελφών

Η σειρά ακολουθεί το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού. Γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας. Αφού φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο. Καθώς έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Ενώ κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων. Περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

